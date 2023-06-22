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葛萊美獎增設獎項

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

葛萊美獎主辦單位美國國家錄音科學學院（The Recording Academy）宣布，2024年該獎預計增設三個新的類別：流行舞曲錄音、非洲音樂表演、另類爵士專輯。

此外，現有的年度非古典音樂製作人，以及今年首度登場的年度非古典音樂詞曲創作人兩個類別，也被改歸為一般類，表示該學院所有投票成員，都將有選出這兩個類別的得獎者的權力。以往，一般類包括最佳新人、年度專輯、年度製作、年度歌曲四大獎項，得獎者由學院的所有投票成員選出；其它三個類別的十多個獎項，則只開放屬於該領域的成員投票，這樣的改變，反映了音樂產業的發展：製作人與創作者的貢獻愈來愈受到肯定。

新增類別方面，「非洲音樂表演」將著重區域旋律、和聲與節奏的音樂傳統，囊括Afrobeat、 Afro-fusion、Afro Pop、Afrobeats、Alte、Amapiano、Bongo Flava、Genge、Kizomba、Chimurenga、High Life、Fuji、Kwassa、Ndombolo、Mapouka、Ghanaian Drill、Afro-House、South African Hip-Hop、Ethio Jazz等類型。

「流行舞曲錄音」則定義為「依照流行編曲、適合跳舞的快節奏音樂」和「具強烈節拍和明顯電子樂器，並著重人聲表演與旋律的錄音」，舞曲混音不在此列。

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