第三屆范．克萊本國際青少年鋼琴比賽落幕 南韓選手奪冠

【文/MUZIK】

經過12天在達拉斯南衛理公會大學卡特斯禮堂（Caruth Auditorium at SMU）的高水準角逐及6月17日下午在達拉斯市中心邁耶森交響樂中心（Morton H. Meyerson Symphony Center）舉行的決賽後，第三屆范．克萊本國際青少年鋼琴比賽暨音樂節（The Cliburn International Junior Piano Competition and Festival）圓滿落幕，由南韓選手Seokyoung Hong（홍석영）奪冠，贏得現金獎勵15,000美元；亞軍為大陸選手吳一凡，贏得現金獎勵10,000美元；季軍則是來自捷克的Jan Schulmeister，贏得現金獎勵 5,000 美元。

每位決賽選手都將獲得2,500美元的獎學金，限於發展音樂生涯之用。

此外，由全球觀眾網路投票選出的觀眾獎，得主為Seokyoung Hong（홍석영），他將獲得 500 美元現金獎勵。

準決賽選手金子涵、大山桃暖、魏中華將分別獲得2,500美元現金獎勵。

2023年克萊本青少年比賽的全球網路播出達到了逾120萬觀看量，逾122個國家的觀眾收看了比賽，觀看量較上一屆2019年比賽翻了一倍。

2023范．克萊本國際青少年鋼琴比賽暨音樂節

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