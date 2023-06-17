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聽障者的音樂煩惱：助聽器只聽話、不聽樂

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

對於一般人來說，聽音樂或許只是跟吃飯喝水一樣自然的事，有時還嫌噪音太吵、巴不得能「閉上耳朵」。但對必須佩戴助聽器才能生活的聽障者而言，這種能夠讓他們聽到話語、與人溝通的重要工具，如果用在聆賞音樂方面，反而卻會帶來更多煩惱與阻礙。

2020年的一分研究指出，大約2/3的助聽器使用者都有聆聽音樂方面的問題，他們透過機器，只能聽到扭曲、音質低劣、平板、沒有表現力的聲音。

這樣的現象，肇因於大部分內建助聽器受限於種種條件，都是為了聽取人類的話語而設計，如果遇到話語+音樂的狀況，緣於兩者在頻譜上的位置與動態表現不同——人語的頻率分布約在250至8000Hz之間，而且大多集中於1000至4000Hz，動態變化約達50dB；音樂的頻率則在50至16000Hz之間，動態變化更有120dB——連最精巧的機種都很難有效地把兩種聲音分開。多聲道壓縮技術在接收話語方面很管用，但拿來聽音樂，就會讓和聲頻率扁平化、扭曲原音。

使用助聽器的聽障者狀況各異，但機器通常卻非為個人量身打造，所以有時候，拿掉助聽器聽音樂，感覺就會好很多。另外，目前比較有效的方式是：

1.助聽器配備手動選擇功能，讓使用者可以切換為聽人語或聽音樂的模式。

2.使用高音質系統，可以讓信號更清楚。

3.用等化器加強或減弱某些頻段的聲音。

4.接收的音量變大，也會增加聲音扭曲的程度，所以聽現場演出時，在助聽器外面貼一塊膠帶，也有用處。有些演出場所還會為聽障者特別提供適合的助聽器。

如果想演奏樂器，選擇比較大型、發聲頻率較低的會比較容易聽見；和聲較多的樂器，或說那些帶有半波長諧振的樂器，像是弦樂或薩克斯風，也會提供助聽器更多可以處理的聲學資訊。

此外，大腦需要數年時間來適應助聽器，而且適應狀況因人而異，這是一段漫長的過程，但也因為這樣，為個人助聽器製作客制化程式，或許會是一個解方。正在進行的研究則著眼於類比轉數位的過程，藉著改進轉化元件電路，優化高分貝收音——據參與加拿大Musicians’ Clinics小規模實驗的職業聽障音樂家回應，改善幅度超過六成，聲音的扭曲也大為減少，已經可以清楚地聽到信號了。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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