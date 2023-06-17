慕提不續約 芝加哥交響樂團尋覓新任音樂總監

【文/MUZIK】

芝加哥交響樂團現任音樂總監慕提（Riccardo Muti）目前的合約期限將於2022-2023樂季結束，而且不再續約。未來他仍將與該團合作，不過演出的頻率當然會比在任時低。

2010年上任的慕提，已經執掌芝加哥交響樂團13年，接下來雖然不再是總監，但他的2023-2024樂季，還是有六週時間，已經交給該團，他們將一起進行兩套開季節目、至紐約卡內基音樂廳演出，並攜手赴歐巡迴；2024-2025樂季同樣也有長達六週的合作。

樂團方面，已經著手尋找繼任音樂總監的人選；慕提則表明盡量迴避、不會參與到任何遴選事務之中。

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