華沙蕭邦紀念館整修完成 重新開放

【文/MUZIK】

甚受各國遊人歡迎，更是古典樂迷波蘭必訪景點的華沙蕭邦紀念館，在COVID-19 大肆蔓延期間，流失了85%的訪客，卻讓他們下定決心、趁此機會，於2022年秋季閉館半年整修。如今，新館開張，面對已然無所限制的國際旅遊，票房的考驗，或許才正要開始。

波蘭國立蕭邦協會總監Artur Szklener表示，翻新紀念館，是為了打造適合真品收藏的氣氛與環境，在展出的內容方面，也增加了當年實物的分量。

該館目前最知名的收藏，包括蕭邦生前擁有的最後一部普萊耶爾鋼琴，以及部分手稿，新展出的物件則有他寫給喬治桑的信件、喬治桑以蕭邦形象創作的諷刺畫，以及友人Teofil Kwiatkowski繪製的蕭邦肖像油畫。

更新過的展場，聚焦於手稿，並以原品取代了之前展出的複製品，且重塑了符合其所屬時代的風格與氣氛。蕭邦協會發言人Aleksander Laskowski受訪時指出，後COVID-19時代，他們了解人們早已受夠充滿非真品的生活，大家想要真真切切地接觸到真品實物，就算不能摸，但也起碼可以親眼看得到，而這就是他們整建的原因：「求原做真」（be original），例如人們看到蕭邦用漂亮的波蘭文、以一種夢幻的方式親筆手寫的信件，就會不知不覺地走進那個時空、好像置身於他寫信的房間一樣。

策展人Seweryn Kuter則說明，COVID-19的致命疫情，讓他們對原本的某些展覽，特別是展示蕭邦之死的房間，做出更動；內部空間和展品也比以往更重視蕭邦與同時期音樂家的關聯。

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