芬蘭作曲家薩莉亞霍逝世

【文/MUZIK】

1980年代登上國際樂壇、堪稱同輩現代音樂家先鋒的芬蘭知名作曲家薩莉亞霍（Kaija Saariaho）因腦癌逝於巴黎，享壽70。

薩莉亞霍一向大膽創新，他曾回憶自己求學時就因身為認真想要「成為作曲家」的女性，而遭遇種種困難。1980年代早期，他發表的作品在芬蘭不受待見，1982年遷居巴黎、進入布列茲主持的聲學及音樂研究中心（IRCAM，Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique），讓他沉浸於電腦輔助作曲、現場電子音樂，以及後來被稱為頻譜音樂（spectralism）的世界之中，1984年寫給管弦樂團與錄音帶的《Verblendungen》、1986年寫給合奏團與電子音樂的《Lichtbogen》初期作品陸續獲得成功；到了1990年代早期，他已跟隨法國頻譜主義者Gérard Grisey、Tristan Murail等，運用電子學的經驗、特別是分析聲音的新電腦工具，譜寫器樂與聲樂曲目。

這樣的取徑，主導了薩莉亞霍成熟期的創作風格，1994年寫給小提琴與管弦樂團的《Graal Théâtre》可謂典例。此後他持續致力於斯，專注於營造閃閃發光、緩慢移行的聲音世界，半透明與夢幻的感覺常被比擬為水上之光、星夜、黑夜，或是色彩光譜本身。而隨著觸角伸入更多曲種，尤其是歌劇，他拓展、深化了自己的作曲風格，也與一開始的現代路線漸行漸遠。

2016年，他2000年創作的《L’Amour de Loin》登上紐約大都會歌劇院，創下此地演出第二部女性作曲家歌劇的紀錄，並收入該院高畫質現場演出錄影系列。另外，在Santa Fe歌劇院上演的《Adriana Mater》，以及近年在Aix-En-Provence音樂節與英國皇家歌劇院亮相的《Innocence》，也都甚受重視。

薩莉亞霍也是赫爾辛基音樂中心管風琴計劃的支持者，為該中心建造新琴捐助了100萬歐元，並擔任薩莉亞霍國際管風琴作曲大賽主席。他在整個創作生涯之中，曾經獲得Kranichsteiner、義大利Stilleben、Stilleben 與 Io電子藝術、Wihuri Sibelius、極地音樂、威尼斯金獅、當代音樂雙年獎等獎項，《“L’Amour de Loin》還得到葛萊美最佳歌劇錄音獎。

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