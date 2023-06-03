「踏浪踏浪～擊樂島」 2023豆莢寶寶兒童音樂會8月全臺巡演

【文/MUZIK】

去年「擊樂星球」成功帶著孩子們上太空、發現音樂基礎要素的魅力後，今年的「豆莢寶寶兒童音樂會」將推出全新內容「踏浪踏浪～擊樂島」，從8月19日至11月19日，巡迴臺北、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南與高雄等9縣市共28場，由「豆莢寶寶DoReMi」帶領大家航向大海，在森林島、派對島、花花島三座島嶼中奇幻漂流，發現音樂串連人心的感動力量。

本次「踏浪踏浪～擊樂島」特別邀請擁有多年兒童劇經驗的呂濟寬擔任編劇與導演，故事開啟於豆莢寶寶DoReMi受邀前往參加「踏浪擊樂嘉年華」，除了擔任演出嘉賓外，更能參觀三座擁有不同擊樂風格的島嶼，沒想到中途遊艇遭遇風浪，三位豆莢寶寶竟然被風浪拆散了，展開了一場海上奇幻漂流！當中DoDo與MiMi各自被喜愛擊樂的島民救起，好不容易會合後，卻發現ReRe有些異樣……究竟豆莢寶寶這次是否能用音樂解決危機，乘風破浪回到溫暖的家呢？有待大家至現場一探究竟！

回顧過往，早在1988年，朱宗慶打擊樂團就舉辦了第一場「兒童音樂會」，在臺灣首創為兒童設計的音樂內容，並打開表演藝術對於兒童節目的想像。面對現今兒童音樂會的眾多選擇，藝術總監朱宗慶表示樂見其成：「這些小小觀眾，未來都會變成臺灣表演藝術重要的喜好者與支持者，甚至成為表演者，亦或在各行各業發光發熱！」

2003年，「豆莢寶寶兒童音樂會」轉由朱宗慶打擊樂團2擔綱演出，該團由臺灣年輕打擊樂家組成，不但在音樂演奏上極具專業能力，更擁有充滿爆發力的能量與熱情，其中不乏小時候看著歷年音樂會長大的團員，把當年的所學所感，轉化成現今的表演養分，更讓朱宗慶打擊樂團推出的兒童音樂會，有著一脈相承的優良傳承。孩子們更能隨著「豆莢寶寶DoReMi」每次的冒險故事，輕鬆接觸到優秀音樂演奏的各種面向，並且跟著角色一同成長，成為一輩子刻於心底、無法取代的美感學習。

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