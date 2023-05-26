車禍倒地 意外撿到聯覺能力

【文/MUZIK】

所謂聯覺（Synesthesia），是指其中一種感覺或認知途徑的刺激，導致第二種感覺或認知途徑的非自願經歷。在音樂領域，除了憑此能力創作的史克里亞賓，據信李斯特、林姆斯基—高沙可夫、西貝流士、高大宜、艾靈頓公爵、梅湘、伯恩斯坦、李蓋悌等，也都是聯覺者。

但聯覺能力並非純屬天生，過去就有 研究 以腦傷後獲得這種能力的音樂家為例，指出聯覺與創造力的關聯。近期，日本媒體也報導：一位66歲的作曲家，2021年騎機車時發生事故，當場拋飛九公尺遠、還撞到了頭——事發後，他馬上被送到醫院，核磁共振檢查顯示腦部受損嚴重，而且硬膜下也有水腫，只是腦內出血狀況還不到要動手術的程度——過了三天，他就出院了。

這位作曲家表示，離院之後，他聽音樂就能「看到音符」，並似乎連帶得到一聽就能了解和弦的能力；而且創造力會在半夜到凌晨四點持續迸發，讓他不斷地寫出新歌。

這樣的高產狀況大約維持了四個月，最後，一部合唱作品終於誕生。但他不久後就忘了自己寫過該曲，乃至完全康復以後，聯覺的能力隨之消失，他再與妻子一起聆聽自己這段時間寫出的歌曲，反而覺得「好玩又奇怪」。

該篇報導提到，除了車禍傷到腦，也曾有人中風後忽然想要作畫，採用的顏色則與神經痛處連動。

目前學界尚不明瞭聯覺如何產生？與創造力又有什麼關係？這些新案例，也許可以提供一些新的探索方向。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》