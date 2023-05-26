蘋果整合Shazam與Apple Music Classical 提供更強搜尋功能

【文/MUZIK】

蘋果公司更新了旗下的音樂辨識軟體Shazam，使其能夠支援脫胎自Primephonic、已於3月正式推出的Apple Music Classical。

Shazam使用者可以透過原操作方式，搜尋古典樂曲，然後從曲目頁的選單按鈕選擇「Open in Classical」，即可與Apple Music Classical相連——其龐大資料庫擁有超過五百萬曲目，不但涵蓋古典音樂的各個時期、熱門錄音與罕見稀品兼備，而且搜尋系統有別於一般Apple Music，讓使用者能夠透過多種細節，例如作曲家、曲名、作品編號、演奏者、指揮、樂器、樂曲小名等，以多重關鍵字查找，得到精準的結果。

找出曲目後，使用者就能看到資料庫裡所有相關可用的錄音，並有編輯推薦版本提供參考。

使用Apple Music Classical須先訂閱Apple Music，但毋須另加費用。

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