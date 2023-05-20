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奧地利鋼琴名家海布勒逝世

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

以詮釋古典時期第一維也納樂派作品著稱的奧地利鋼琴家海布勒（Ingrid Haebler）逝於5月14日，享耆壽94歲。

1929年6月20日，海布勒生於薩爾茲堡，由母親啟蒙學琴，11歲就在當地舉辦第一場公演，之後先於薩爾茲堡莫札特音樂學院與維也納音樂學院求學，再赴日內瓦音樂學院及巴黎音樂學院，分別受教於Nikita Magaloff、Marguerite Long；並在1952年與1954年的日內瓦音樂大賽奪冠，由此展開光輝職涯。

海布勒喜好錄音，藉唱片來傳遞他的音樂，而且很快就打響名號，成為公認的第一維也納樂派精湛詮釋者，尤其擅長莫札特與約翰．克里斯蒂安．巴赫（Johann Christian Bach）的作品，他為Decca和Philips錄製的莫札特鋼琴奏鳴曲與協奏曲全集，還有海頓和貝多芬的曲目，都留下鮮明的印記。而對浪漫時期樂曲，像是舒曼、舒伯特、蕭邦的作品的演奏，也頗受讚譽——Decca去年就將他豐富的錄音集結，重發了58張CD的龐大套裝。

他也樂於合作室內樂，謝霖（Henryk Szeryng）與葛羅米歐（Arthur Grumiaux）等小提琴大師，都是他的搭檔。

此外，海布勒還在母校薩爾茲堡莫札特音樂學院長期執教，是深受歡迎的鋼琴名師。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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