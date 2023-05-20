歌劇《Omar》獲2023年普立茲音樂獎
【文/MUZIK】
今年的普立茲音樂獎，由Rhiannon Giddens、Michael Abels創作的歌劇《Omar》奪得。
「什麼是講故事？」、「如何看待我們歷史上的斷裂？」這些問題，讓出自Southern Futures at CPA駐組織藝術家Rhiannon Giddens、知名作曲家Michael Abels的歌劇《Omar》首演充滿活力。該劇發想自Omar ibn Said 1831年版的自傳《From A Muslim American Slave: The Life of Omar Ibn Said 》——此時這位西非學者還遠沒有被抓上船、綁到南卡羅萊州的查爾斯頓為奴——藉著廣泛的考證，包括從Louis Round Wilson圖書館找到的史料，《Omar》講述了一個懷抱宗教信仰、堅強對抗悲慘環境的深刻故事。Giddens認為，該作處理議題超越了僅僅重述的層次，勢將引起當代廣大觀眾迴響。
雖然Said的回憶錄在他逝前30年就已停筆，不過《Omar》使用了非只自傳的其它資料，更完整地拼湊出他的生命故事，還有他堅定的伊斯蘭信仰；音樂方面，揉合了西非傳統與歌劇配器；唱詞則以英語為主、間有帶英語字幕的阿拉伯語。該劇為Spoleto Festival USA、北卡羅萊納大學Carolina Performing Arts（William R. Kenan, Jr. Charitable Trust贊助）、洛杉磯歌劇院、波士頓抒情歌劇院、舊金山歌劇院、芝加哥抒情歌劇院共同委託創作。
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