倫敦HMV唱片旗艦店將重新開幕

【文/MUZIK】

擁有超過百年歷史的英國唱片連鎖經銷商HMV，2019年進入破產管理程序之後，便關閉了設在倫敦的旗艦店。該公司稍後由Sunrise Records購得，並仍以HMV的品牌在英國營運。而隨著HMV 2022年開始轉虧為盈，他們位於牛津街363號的舊店今年也將「迎來戲劇性的轉折」、重新開張。

HMV這家旗艦店，自1921年在倫敦最繁忙的大街上開門以來，就是全球知名的指標性唱片行，也是商業音樂圈各種大型活動的重要發生地。近年來，他們也把經營重點從販賣CD與DVD，拓展到了商品、音樂科技，以及現場音樂表演和店內簽售方面。

HMV公司表示，在2023年結束之前，他們旗下14個仍在營運的店面，還有24個新增的據點，都會改以新型態的「HMV Shop」與大家見面。

Sunrise Records老闆Doug Putman表示，「新概念店」做得不錯，今年也會推廣到歐陸，由此開啟HMV令人振奮的新時代。

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