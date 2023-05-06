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樫本大進×巴克斯 二重奏之夜席捲南北

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

擔任柏林愛樂樂團首席超過13年的樫本大進（Daishin Kashimoto），在樂團事務活動繁忙之際，依然積極以獨奏家身份活躍於古典樂壇，近幾年更參與許多室內樂演出。這兩週，樫本大進將與他的二重奏夥伴巴克斯（Alessio Bax）再度共同來台，先後於屏東（5/7）、台北（5/9）、台南（5/12）三地演出，帶來莫札特、布拉姆斯、普羅高菲夫的經典名作。

樫本大進提到：「音樂家很貪心的，總是希望給聽眾一場多元化的音樂會，因此我和巴克斯討論，演奏這三首在時代與風格彼此都有很大的差異，而份量都相當重的作品，有甜有苦，希望聽眾能與我們一起神遊於各個美好的瞬間。」

綜觀近年樫本大進的錄音，多以室內樂為主，「室內樂讓我成為一個更完整的音樂人。演奏室內樂的火花，是與獨奏家或者在樂團演奏完全不一樣的，你在親密的對話之中溝通而調整自己的觀點，『溝通』不僅對我擔任首席一職很有幫助，『不一樣的觀點』對一個音樂人而言更是珍貴。」

疫情期間，樫本大進也不免為表藝世界的停擺而感到焦慮，但他後來覺得，除了多了與家人相聚的時光之外，也是重新審視自己手上有什麼東西的機會：「疫情從根本上改變了許多古典音樂演出的觀念，尤其前兩年在沒有聽眾的空間裡演出，至今還是覺得非常奇妙；現在整個市場大環境在恢復中，許多音樂人彷彿面對一個新世界，而大家都還在適應它。」

樫本大進與巴克斯的二重奏演出，5月9日在國家音樂廳的場次獲得力晶文化基金會的支持，力晶文化基金會執行長詹曼君表示：「樫本大進是我們這個時代的天團首席，他的琴音不僅才氣縱橫，演奏活潑且細膩，為人幽默且風趣，這些特質正是這個時代身為音樂家難能可貴之處。在疫情告終之際，樫本大進帶來充滿希望與活力的聲音，正是我們面對下一個篇章所需要的力量。」

除了音樂會，為持續推廣台灣古典音樂教育，5月8日下午也將臺北市立大學舉辦兩場「力晶美學藝堂」音樂教育活動，分別是力晶美學藝堂－巴克斯鋼琴大師班，以及講座「樫本大進與巴克斯的二重奏歷程」，歡迎愛樂者共襄盛舉。

【樫本大進與巴克斯二重奏音樂會】

5月7日 (日) 14:30 屏東演藝廳

5月9日 (二) 19:30 國家音樂廳

5月12日 (五) 19:30 國立臺南大學雅音樓音樂廳

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