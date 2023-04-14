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不想寫作業？10歲女孩信手譜曲竄紅

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from Mimi Wallace）
▲（photo from Mimi Wallace）

【文/MUZIK】

家住美國賓州的10歲女孩Olive Wallace放了學不想寫作業，就練起了小提琴，還「順手」寫了一首曲子，沒想到被媽媽傳上網路後，竟然意外爆紅，一下成了風靡樂壇的熱門之作。

Olive原本想要寫一段中世紀風格的旋律，他花了大概半小時，在房裡用鉛筆寫下手稿；但上個月在學校試奏時，卻覺得自己的詮釋有夠恐怖，就把稿子留在家裡廚房的檯子上，睡他的覺去了。

孩子隨手扔下的東西，毫不意外地會被媽媽撿到，但Olive的母親Mimi倒是沒怪女兒製造髒亂，反而好奇它聽起來如何？於是隔天早上，他就在TikTok上傳了一段時長10秒的影片，公開請其他觀眾來演奏這部作品：「我10歲的女兒寫了這個，有人可以演奏出來嗎？我得知道它好不好，或者它有沒有意義？」沒想到就這樣引起一波瘋傳，讓這對母女大為訝異——Mimi受訪時說，自己原本只希望得到50萬次觀看；Olive隨之接話道：「結果你得到6百萬次。」

據Mimi說，幾小時之後，這段影片的點閱量就突破百萬，音樂家們已經開始照稿演奏，他把狀況告訴還不知情的女兒，讓害怕自己寫得很不專業的Olive大為振奮。

鋼琴的詮釋讓作曲者驚豔，接著又有人演奏了小提琴、單簧管、吉它、豎琴、小號、長笛、薩克斯風、大提琴、中提琴的版本。Olive將此曲命名為《For Greatness We Bring》，並表示，他原本想像的曲速比大部分的影片要慢，而佔據他心頭首選的，則是弦樂團的詮釋

這個版本，由西雅圖太平洋大學音樂教育系主任Christopher T. F. Hanson指揮，他是在華盛頓州Bellevue參加研討會時，看到Mimi的影片，覺得演奏Olive的作品，會鼓舞年輕音樂家，就趁此將原曲轉譯、編寫成給管弦樂器的版本，稍微練習之後，由大約50位樂手在飯店的舞廳演奏，時長接近兩分鐘，錄下的影片次日上傳TikTok。

Hanson還希望能把此片放上串流平臺，以收益捐助音樂教育者：「我看到21世紀科技與社群媒體讓人們互相連結的美好範例。因為他在紙上畫了一些音符、因為我能讀譜而且可以接觸到製作音樂的社群，我們現在與數百萬人都有聯繫了。」

Olive的父親會演奏吉它，母親則會演奏大提琴，但他直到四年級才習樂，加入了學校裡的管弦樂團。起初，他覺得自己不擅此道，想要退團，卻被小提琴吸引而留下，接著不但開始學作曲與單簧管，又加入了學校的合唱團。他喜歡聽《怪奇物語》、《魔戒》、《哈利波特》等影視作品的原聲帶，並擁有自己的blog與podcast頻道，藉此與大家分享他構思的奇幻妙境，這次的作品，就是他為了想像中的世界而譜寫的。

Olive現在也成了校園名人，同學們還會向他索取簽名。除了小提琴曲，他也想把自己的歌譜寫為大提琴與中提琴的版本，並踏上小提琴的職業學習之路；媽媽則為他買好了譜紙。

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