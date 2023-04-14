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帕爾特、琪蒂歐、布列克威爾獲得2023極地音樂獎

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（左起）琪蒂歐、布列克威爾、帕爾特
▲（左起）琪蒂歐、布列克威爾、帕爾特

【文/MUZIK】

有「音樂界諾貝爾獎」之稱的瑞典極地音樂獎（ Polar Music Prize）宣布，今年獲獎者為愛沙尼亞作曲家帕爾特（Arvo Pärt）、貝南歌手琪蒂歐（Angélique Kidjo）、小島唱片（Island Records）創辦人布列克威爾（Chris Blackwell）。

該獎行政總監Marie Ledin評述：三位得獎人都以自己的音樂影響全球。

他形容今年87歲的帕爾特是極不可思議的作曲家之一，其音樂之美觸動全球樂迷；1976年開創的鐘鳴（tintinnabuli）作曲技法影響深遠。

85歲的布列克威爾在牙買加開設小島唱片，陸續簽下Bob Marley、Cat Stevens、Roxy Music、Tom Waits、Grace Jones、Marianne Faithful等藝人，成為音樂史上成功的頂尖唱片廠牌。

該獎評審委員會則認為， 62歲的創作歌手琪蒂歐結合自身西非傳統與美式R & B、爵士、放克，還有歐洲與拉丁美洲的元素，具挑戰性的聲音、舞臺表現、融合多元語言與文化，讓他贏得同儕的敬重。

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