台灣觀眾獨家！後台導覽賓主盡歡 小澤征爾音樂塾期待來年相見

【文/MUZIK】

本次小澤征爾音樂塾與MUZIK合作的「台灣優惠票」，除了能以台幣直接購買，以及現場附贈節目冊、中場飲料與明信片等小禮品外，最大的「獨家回饋」，是特別針對台灣觀眾舉行的「後台導覽」，本次舉辦在兩場京都演出的中間、3月18日的上午11點，讓不管是看哪一場演出的台灣觀眾，都有機會參與。

後台導覽由本次小澤征爾音樂塾的製作人深町達親自擔任解說，可見日本主辦方對於台灣觀眾的重視。由於前一晚剛演完首演場，舞台上是第四幕的模樣，深町達便先從現階段的樣子展開解說，分享了許多一般觀眾不知道的製作故事，以及舞台上的設計小巧思。譬如從原本的佈景設計中，可以看到第一幕與第四幕的四位藝術家住所，應該是有天花板的，但實際計算換景流程，會發現此塊天花板的撤換相當耗費時間，最後決定直接拿掉，並且用第二幕巴黎街頭的建築物當成背景，也塑造出這棟房子是在巴黎城中的感覺；而觀眾在第一幕時，會發現主角們烤火的地方，是真的擦起火柴丟到火爐裡，但又不可能真的在舞台上燒魯道夫的劇本，究竟是怎樣的機關呢？原來火爐打開後有隔板分成兩邊，火柴會放在左手邊熄滅，右手邊則是可以放入劇本，才不會真的不小心燒起來，火焰的模樣則是用有色紙罩住下面的燈來模擬，就能讓觀眾看起來有火焰燃燒的樣子。另外像是打開門口後的出入，本次製作還刻意做了一格階梯，目的就是要讓歌手出入時有真的往下走的感覺，更顯得這裡是在頂樓。

▲第二幕的佈景細節，讓人目不暇給

在看完第四幕的佈景後，大家轉往藏在後面的第二幕，可以一探摩慕絲咖啡館的精細設計，當中深町達更是分享了一些製作群的小趣味：像是摩慕絲咖啡館的牆上，觀眾席會看到很多當時代的照片或是畫像，但裡面其實偷偷藏了佈景設計、服裝助理等等工作人員的照片，另外在橫樑上還有一隻小貓，即便在觀眾未必注意到的地方，都有非常縝密的細節。更驚人的是，深町達還準備了設計原稿提供大家對照，會發現實際的佈景跟原稿幾乎一毫不差，連原稿上有的斑駁牆面，也製造出一模一樣的效果，更加讓人佩服日本人對於細節的講究。

▲以假亂真的麵包小道具，一不小心還以為是後台準備的早餐！

之後跟隨著製作人的腳步，大家前往後台休息區，看到主角與合唱團們的服裝與假髮，就依照登場順序掛在各自休息室的外面，即便導覽當日沒有演出，也能想到實際上場時，後台的穿梭有多麼忙碌。而稍微拐幾個彎，大家竟然又回到了觀眾席，這次深町達則是與台灣觀眾解釋樂池內的小機關，像是指揮腳底下有舞台的指示燈，亮紅燈的話代表舞台尚未就緒，亮綠燈則是表示舞台已妥當，指揮可以安心下拍子。另外在場外的樂隊或合唱團的聲音，其實也都有透過小小的音響傳到指揮台，才能讓指揮在看不到的情況給他們拍點。最後，製作人更大方地讓台灣觀眾們輪流站上指揮台，一起過過當指揮的乾癮！

原本預計半小時左右的後台導覽，在製作人的細心解說，以及台灣觀眾的熱情提問下，延長到了一小時多才結束，參與者都感到十分開心，一直詢問未來還會不會有類似行程。MUZIK在此宣布，日本主辦方相當感謝本次參與台灣優惠票的朋友們，有了這次的經驗，已經準備好未來的更多合作可能，在國際旅遊解封的現在，不妨加入音樂會的行程，增添到訪日本的嶄新經驗吧！

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》