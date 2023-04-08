「音樂，是生命的背景」 綠光劇團《清明時節》的四度昇華

【文/MUZIK】

「在相對封閉的世界裡，那些比較有想法的人，他們的愛情會是如何？」——綠光劇團藝術監督吳念真

1993年創立的綠光劇團，在邁入第三個十年之際，將於今年上、下半年，先後呈獻「台灣文學劇場」首步曲：《清明時節》2023昇華版，以及新作「人間條件」系列之八《凡人歌》，邀請所有觀眾一同創藝起飛、完成一年一度的劇場儀式。

作為「台灣文學劇場」2010年打響名號的第一部作品，這回即將四度搬上舞臺的《清明時節》，描述民國五十年代台灣二女一男的感情關係，勾勒世間男、女面對外遇的不同反應，以及女性在過程中從掙扎、痛苦到重新認識婚姻的情感轉折——輝昌為了只認識八個月的外遇對象梨花，要與妻子秀卿離婚，八年的夫妻情感無法挽留丈夫的心，讓秀卿無法接受，堅持不願與輝昌離婚……在秀卿與梨花之間，輝昌選擇逃避、結束自己的生命，但輝昌的死是否能解決一切紛爭？秀卿與梨花又該如何面對這樣的傷痛？——該劇不只是吳念真以少時偶像、作家鄭清文的兩部小說融會改編而成的文學再創，在歷年超過五萬名觀眾感動的掌聲與淚光之間，更有揉入肌理、恰如其分的音樂元素，隱隱穿梭著每一段情節、唸白、場景，勾動戚戚之心。

「如果來敲門的不是貝多芬第五號，而是馬勒第五號，那又會是一段什麼樣的命運？」且聽《清明時節》導演及改編者吳念真、音樂設計聶琳，這對合作近二十年的超級搭檔娓娓道來。

「當時，臺灣很多好作家的年紀都大了，我想及時讓大家看到他們的作品，而我第一個想到的，就是鄭清文。」

——吳念真，回憶「台灣文學劇場」的起點。

《MUZIK》（以下簡稱M）首先請教吳導，是如何接觸並喜歡上鄭清文的作品？

吳念真（以下簡稱吳）：我退伍後、剛開始寫小說不久，意外地就在文學類的月刊上受到鄭清文的點名稱讚，讓我很受鼓舞；也因此有機會，在我還想繼續讀大學、考慮著如何求一技之長來幫助家計時，能與他當面相談，受到他的關心與照顧。後來選擇丁組、進入輔大會計系後，常在開封街等待往新莊的公車，時不時就會遇到這位在附近華南銀行任職的前輩，感覺當然也就格外親切。

鄭清文的小說文字「清淡」，他呈現出來的，毋寧說是冰山的一角，整個故事大部分沒有寫到的地方，還要靠讀者自己來補完。

M：2009年為何選擇以《清明時節》與《苦瓜》兩篇小說為素材，又是如何揉合兩者，改編成綠光「臺灣文學劇場」系列的初作？

吳：綠光創團之後，早期推出的作品，其實比較艱深，從謝幕時臺下禮貌性的掌聲，就聽得出大家有看沒有懂。我起初是基於朋友立場，想幫他們引起觀眾的共鳴，沒想到就此意外加入劇團工作，由是開啟了「人間條件」系列（2001），一路做到「人間條件4」（2009）時，一方面覺得，不能一直這樣、都由我來寫劇本了；一方面也有感於臺灣很多好作家的年紀都大了，為了及時把他們的作品帶給大家，於是動了打造「台灣文學劇場」的念頭，而我第一個想到的，就是鄭清文。所以那時就從他的兩篇小說著手，一篇是講上墳的（《清明時節》），另一篇是說婚姻不順的（《苦瓜》），合併這兩部原著的意象，基於原著的精神建構新劇的樑、柱，再加重戲劇性，但沒有通通依循原本的情節跟設定——像劇中梨花的父親「潘父」，完全是我創造出來的，後來成為重要的核心角色——就這樣構思出《清明時節》這齣舞臺劇。結果，劇本依然是我寫的……。

「古典音樂和小鄉鎮的知識分子很有關係」

——吳念真，幼年九份生活的真實體驗

M：請談談「音樂」在原著與舞臺劇裡的地位，以及在吳導的總體構想裡，是怎麼設定與安排此劇的音樂？音樂在其中扮演什麼樣的角色？發揮哪些功能？

吳：鄭清文的原著中，對音樂並無著墨。但是我在思考，如何讓虛構的「潘父」一角與輝昌建立關係時，想起小時候在九份生活，那時候會聽到小學某某老師說，昨天去中山堂聽音樂會，音樂如何如何；還有去看醫生時，他背後的書櫃擺的不是醫學專業書籍，而是《文藝春秋》，唱機放著音樂——那是我第一次聽到《四季》。

這樣的經驗，讓我體會到古典音樂和小鄉鎮的知識分子很有關係，在這樣相對封閉的地方，大部分人，例如礦工們，是不會聽古典音樂的，只有相對比較「有思想」的少數人，會接觸到這樣的東西。所以我讓古典音樂，聯繫起潘父、輝昌、梨花，以古典音樂溝通了這一小群人、突顯出這些人跟其他人的不同，他們對愛情的想法，也是不一樣的。

那麼要拿什麼音樂來入戲呢？我直覺地就想到馬勒第五號交響曲，這是在醫院上班時，透過醫師的推薦而接觸的，大家都說這是馬勒給艾瑪的情書，但我聽起來，卻覺得這樣的愛情或許甜蜜，但其實又很痛苦，跟劇情很合。

▲古典音樂串起了梨花（左）與輝昌（右）的關係

《清明時節》的馬勒五：節選自第三場〈冰果室〉，也是劇中輝昌與梨花真正的第一次同框

黑面的（冰果室老闆）：坐哦，今天哪會自己一個？

輝昌：伊等下才會來。

黑面的：啊喝一樣？可爾必思？

輝昌：嗯…（遞過唱片） 這拜託！

黑面的：擱有新唱片哦？（打開）原版的呢！馬勒第5號，這款錢你真甘開哦！

輝昌：人生會當快樂的代誌也沒幾項，有錢就買得到的，不用儉啦！

黑面的：嘛有理！你先坐，我馬上來放！（轉身弄唱盤）

（輝昌看了看那幾個人，猶豫了一下，背著他們坐下，樣子有點不安，拿出煙，但摸不到火柴，只好又塞進口袋。現場的音樂變了，是交響樂，馬勒之類的，梨花進來，輝昌站起來）

黑面的：你來了哦，同款？檸檬Juice? 有聽到沒，伊擱帶新唱片來哦！ （梨花點點頭，走過去坐下）

梨花：今天怎麼坐這邊？你不是習慣坐這個位子？ （看了一下裡頭，低聲）有認識的人？

輝昌：先坐一下，咱換所在。

梨花：你走到哪，不是攏常常遇到熟識的人？

輝昌：總是有無人認識我們的所在吧？

梨花：有啊…咱若會當離開莊腳…就無人會熟識。

（輝昌一陣煩躁正想說什麼，盧主席叫聲起來）

盧主席：XXX，黑面的，是哪裡在死人是否？好好歌不放，你給你爸放這款跟咧棺材要上山頭的音樂？

黑面的：歹勢啦，這是人客自己帶來的唱片，馬勒第5號，古典音樂，進口的呢！你也來欣賞一下。

盧主席：（站了起來，探頭）啊是什麼人客，這麼有水準，也讓我熟識一下！

輝昌：主席…歹勢，是我啦！

（盧主席等人與輝昌聊了一陣，在銀行工作的輝昌為免尷尬，佯稱梨花是銀行新來的行員）

梨花：我沒要你怎麼說，我只是在想，要到哪一天，你才可以很自然地跟別人介紹說：她是我的愛人…是要到哪一天，我們的愛情才會被人祝福…愛情不是應該被大家祝福的嗎？

輝昌：對不起。

梨花：你不要跟我說對不起，好不好？說對不起…會讓我覺得，你就是要讓我們現在這種樣子繼續下去了。我寧願你跟我說：梨花，會有一天，總會有這一天…這樣至少我還可以有期待…

輝昌：我心裡是這樣想的，不過，我不敢對你講出來…講出來，若做不到，就是在騙你。

梨花：就像你跟你太太…不快樂，想要離開，不過一直不敢講出來同款？

輝昌：你今天是怎樣？…你不是講，難得有兩個人互相攏這麼瞭解，若可以見一面，講一些話，聽一些音樂就是一種快樂，最好攏先不去想那些有的沒有的？

梨花：我嘛不要去想嘿啊，不過好像有一些事情總是要面對。…我爸爸跟咧已經知道咱的代誌…伊除了學校跟厝裡以外，跟人無交錯，若連伊都已經聽到風聲…我不知道，外口人已經罕到啥咪款？

輝昌：不一定是聽到什麼風聲啦，嘛有可能是伊去聽到你眠夢的時陣不意中在叫我的名。

梨花：我的房間跟伊的隔兩三沿壁呢，我哪有可能喊到那麼大聲？

輝昌：若這樣，有一天伊若問起這，你會怎麼說？

梨花：你會希望我怎樣講？

輝昌：我…我哪有權利要求你安怎講…

梨花：我就是不知，不才希望你教我…是要騙伊說沒這款待誌…然後，咱兩個一切散散去，自己痛苦，乎伊放心，或是…直接承認，然後…相帶走乎遠遠遠，咱來去快樂，啊乎伊一個老伙子痛苦後半生？不過，我有想過呢，這兩項…我好像都做不到。

（梨花低頭，輝昌再度拿出煙，放在嘴邊，摸不到火柴。）是講，以前看過的書跟電影，跟咧攏跟我們講…人生的目的就是在追求最多的自由跟幸福敢不是？我還這麼少年呢，若這嘛就需要選擇痛苦，我不知道，到底得要痛苦多久才會老？

黑面的：（邊哀嘆邊走過來）哦…悲傷悲傷…聽落到底整個心肝跟咧針在威… （發現梨花的情緒吧）歹勢，攪擾你們講話，我是說這塊唱片…有夠深沈，有夠鬱悶呢！

（吳：這個冰果室的場景，也是來自九份生活的經驗，記得當時只有冰果室會擺比較好的唱機，連我們小孩都聽得出來：「這臺的鼓聲比較清楚喔！」）

「讓音樂成為你人生的背景，音樂的好壞，留待時間證明。」

——吳念真

M：劇中使用的音樂素材是如何選定的？它們又如何具體與劇中其它的元素（例如情節、角色、場景等）扣連？

吳：我選定馬勒五之後，就很壞地交給聶琳，跟他說放唱片的時候要從頭開始，但最後要收在第四樂章，至於第一樂章要怎麼順利接到第四樂章，那就留給他傷腦筋啦！

其實聶琳不諳台語，但我們從人間條件二開始合作，至今快20年，他卻都能了解我要表達的意思，並為每一部作品設計出很好的音樂。

聶琳（以下簡稱聶）：我覺得吳導帶古典音樂入戲，讓大家順著劇情，受到音樂的感動，而不再覺得遙遠，可能成為很多觀眾喜歡上古典音樂的起點。而且他在劇中將音樂提高到類似說書人的角色，所以我們設計的音樂片段除了配合場景跟情節，更有闡明故事的功用。

吳：我在《清明時節》裡，藉著古典音樂，表達出輝昌、梨花、潘父跟鎮上其他人的不同。不過人生又何嘗不是如此？像我父親，原本是聽美空雲雀跟日本短波電台的；我們小孩子出生以後，他開始聽文夏等人演唱的台語歌曲。而我到基隆讀中學時，才發現自己跟同學聽的東西都不一樣，相對於大家聽的國語歌曲與廣播，我家都是聽台語頻道，像中廣的「文學選播」節目，我是聽台語頻道的版本，而同學聽的卻是國語的；後來，當然又接觸了英語歌曲等。我們這一代的文化堆疊相當混雜，所以選擇劇中使用的音樂時，我總希望這些音樂能夠清楚地體現特定年代的感覺——像〈冰果室〉那場，一開始店裡放的音樂《藍色的夢》（1967），一下就提示了故事設定的時間。

聶：《藍色的夢》是曾仲影當年特別為冉肖玲譜寫的曲子。

吳：另外，像《清明時節》，開場墓工吟唱：「清明時節雨紛紛，路上行人欲喪魂…雨紛紛，欲喪魂…」就很能帶出全劇的氣氛。

M：那劇中用到貝多芬第十四號鋼琴奏鳴曲《月光》，還有威爾第《命運之力》的片段呢？

聶：《月光》剛好是搭配場景，那一場是潘父跟梨花在說話，布景上明月當空，所以就順勢放了《月光》的第一樂章。

吳：《月光》算是古典音樂裡非常熱門、大家一聽就知道的曲目，所以跟這場梨花問爸爸怎麼知道他跟輝昌的事情時，爸爸說當他聽到梨花拿古典音樂的唱片回家聽時就知道，也非常搭配。

聶：《命運之力》的話，是出現在鄰居左右跟秀卿回家、一起聊天的時候，當時秀卿家的唱機播放這種歌劇片段，也是配合他們的七嘴八舌，還有覺得這音樂「啊嘿鏗鏗鏘鏘一一窩窩是在唱啥？」鬧哄哄不知道在幹什麼的評論。

M：劇中潘父回憶自己也曾出軌，結果弄到老婆上吊的往事時，使用以大提琴為主奏、聽起來有些古典味的「潘父回憶樂」，而且這段音樂後來還多次出現，讓人印象深刻，請問它是？

聶：那應該是我自己看劇本、依照戲劇內容發想譜寫的曲子——吳導的作品，都有很明確的音樂風格，讓我自動融入其中，就可以運用很明顯的主題來作曲。

吳：對，那是聶琳自己寫的。每齣戲開始製作時，我會先開一個會，對所有製作人員講述這個作品的構想與內容，大家有了概念，便開始各自去準備戲裡需要的東西，而我就開始動筆寫劇本啦！

聶：作為音樂設計，聽到演員說，覺得這些音樂對演出詮釋有所幫助，或是看到他們真的跟著音樂在推進全劇的節奏，那就是我最感動的時刻了！

吳：你的音樂不但幫助了觀者，也幫助了表演者。

M：綠光今年將第四度搬演《清明時節》，請問就音樂部分來說，該劇在過去的十幾年來有沒有什麼變化？今年的昇華版在這方面有不同的安排嗎？

聶：之前曾經為發行《清明時節》與《單身時代》的原聲帶，找樂團與演奏家重錄過這兩部作品裡的曲目，所以比起以往製作的版本，我們現在有更好的音樂，應該可以運用在這次的昇華版上。

吳：《清明時節》以前的布景被燒毀了，所以這次的布景是全新製作，演員也不一樣，這些都還在進行，所以音樂接下來可能也還會有些相應的調整。

M：如果以愛樂者的立場出發（例如把讀者們當作輝昌），會建議大家以什麼樣的角度、從什麼地方入手，來欣賞《清明時節》？

吳：音樂，反映的都是人們的生命背景，像是他們的年紀、階層、不同的嗜好。到現在，我自己來看《清明時節》的劇本，都還覺得滿意，一來是因為它牽涉的主題——這樣的衝突始終存在；二來是對白的「旋律」也營造得很不錯。

我想大家只要抱著來看「在封閉的世界裡，比較有想法的人，他們的愛情會如何？」的心情，順著感覺走，就沒問題了。

▲餐桌成了封閉世界裡秀卿（左）與輝昌（右）的交鋒現場

綠光30‧創藝起飛 《清明時節》2023 昇華版

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