不再「獨立」 英國唱片公司Hyperion併入環球
【文/MUZIK】
環球音樂集團宣布，收購英國獨立古典音樂唱片公司Hyperion Records。
1980年成立的Hyperion，在43年的歷史中，大約發行過25萬張錄音，作品年代可以上溯至12世紀，旗下藝人包括Marc-André Hamelin、Angela Hewitt、Stephen Osborne等。之後將以獨立品牌之姿，與Decca同隸於英國環球音樂，並繼續由該品牌創立者Ted Perry之子Simon Perry擔任總監。
Simon Perry在聲明中表示，很樂意能讓Hyperion成為環球集團的一分子，藉此，他們可以團結員工與藝人，承繼Ted Perry與所有曾為這個廠牌打拚者的遺產，期待能帶領這個品牌，展開新的篇章。
Hyperion接下來將與BBC交響樂團發行佛漢．威廉士的《南極交響曲》（Sinfonia Antartica）與第九號交響曲——該系列發行據說是為獻給Cristóbal de Morales的彌撒曲與尊主頌——以及倫敦海頓四重奏、Stephen Layton、劍橋三一學院合唱團的錄音。
環球集團古典與爵士部門執行長Dickon Stainer在聲明中稱Hyperion是唱片界的珍寶，他們要繼續Perry家族的偉業，維持Hyperion在藝人與樂迷心中佔有的特殊地位。
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