古典音樂版Apple Music面世

【文/MUZIK】

蘋果公司於3月28日推出Apple Music的古典音樂版本：Apple Music Classical。雖然Apple Music Classical將與原本的Apple Music應用程式分開，不過除了每月5美元的基本Apple Music Voice套餐，Apple One或大多數 Apple Music訂閱服務，都會包含使用古典音樂版本的權限。

2021 年 8 月，Apple收購了提供古典音樂服務的Primephonic，該公司的一大特別之處在於其分潤模式，是以播放曲目的時間總長——而非收聽次數——來計算分給藝人的版權費（否則聽貝多芬一個15分鐘的樂章，帶給藝人的收益，也就跟聽一首90秒的流行歌一樣——對於每曲篇幅往往比流行歌曲長上許多的古典音樂作品相關權益者顯有不公。）。

Apple尚未具體說明付款給藝人的模式，但Primephonic發布的新聞稿指出，他們的資料庫與最佳功能，都會被納入Apple Music Classical之中。

目前Apple Music Classical僅提供iOS版本，不過Android版本應該很快也會上線。可惜的是，臺灣以及大陸、日本、南韓、俄羅斯、土耳其、阿富汗、巴基斯坦等地的用戶，目前都還不能使用這個服務。

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