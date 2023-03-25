舞台照片解禁！2023小澤征爾音樂塾《波希米亞人》震撼首演

【文/MUZIK】

終於來到2023小澤征爾音樂塾的首演日，也終於能夠公開這次《波希米亞人》的華麗佈景：首圖就是第二幕升起時觀眾能看到的景象——摩慕斯咖啡館外的巴黎街頭，合唱團員被分為眾多角色，展現出熱鬧無比的耶誕夜，即便是冷靜的日本觀眾，在幕啟時也不禁發出一些興奮的耳語：畢竟誰不會讚嘆這個佈景設計呢！

首演日（3/17）是週五晚間六點半開演，即便還沒到一般人的下班時間，在五點半開場前，就已經有許多日本觀眾排隊等待了，開場後購買當日券的也不少，更讓人驚艷的是，這次由於有推出「U39」的39歲以下特惠方案，可以用一萬日圓的優惠金額安排超過兩萬日圓的S席或A席位置，也成功吸引不少年輕族群前來欣賞，在古典音樂欣賞人口組成比較老化的日本，帶來全新的氣象。更讓人感激的是，本次MUZIK與小澤征爾音樂塾合作的台灣優惠票券，S席被安排在第11排中間，前一排正是導演與製作群的座位，可說是京都ROHM劇場最兼具視覺與聽覺享受的區域，非常感謝日本主辦單位對於台灣觀眾的禮遇！

從第一幕開始，就感受到今日的歌手完全火力全開，除了音量毫不保留地唱到全滿外，也會感覺到大家都特別地「High」，馬切羅一開始的唱段還加了不少花舌，而四位藝術家男角的互動也多了很多排練時沒看到的小動作，增添不少趣味。咪咪登場時，更是覺得充分呈現了病態美——即便出現了咪咪在借完火一轉頭火就熄滅的小插曲，不過也不影響劇情進行，之後演唱〈他們都叫我咪咪〉時，女高音卡芭蕾洛（Elizabeth Caballero）更是充分發揮了音色轉換，在唱到「春日雪融」段落時更從聲音中聽見溫暖的變化，是今日全場表現最佳的獨唱家。

▲穆賽塔一登場就是眾人的焦點，女高音克莉絲蒂也成功展現了這角色的驕縱傲氣

第二幕的焦點當然就是飾演穆賽塔的女高音克莉絲蒂（Anna Christy），在滿場觀眾展現她絕贊的花腔與喜劇演技，讓人目不暇給。而我從前幾次開始注意的合唱團「巴黎眾生相」，還真的每次都有些許不同！可惜這個好玩的細節，應該僅限於從排練就能觀看的工作人員，對一般觀眾來說，每一次都是最新鮮唯一的巴黎街頭。

▲在舞台下起雪的第三幕，預示著未來的寂寥與悲劇

不知為何，今日的第三幕看起來暗很多，一開始甚至看不太出來走過去的合唱團員到底有幾人，但象徵落雪的紙片也因此反射地更加清楚。而此幕更要稱讚的是樂團：今日的小澤征爾音樂塾樂團表現相當優異，不但沒有昨天總彩排的時不時小差錯，從拍點、節奏到音樂性都相當準確，尤其多次用穩當的音準與不和諧音，展現出普契尼暗藏的咪咪死亡預言，成功帶起整部歌劇的氣氛。

第四幕的前半段，前幾天就已經越打越鬧的枕頭大戰，這次更是瘋狂，今天甚至有枕頭直接飛到景片打開的窗戶外了，用劇中角度就是巴黎街頭上會出現一顆枕頭！哈哈。不過有另一顆枕頭差一點點掉到樂池，並不以喜劇為主調的《波希米亞人》，真的發生的話可能會不太妙，相信導演會叫這四位藝術家在之後的演出稍微收斂一點吧！

在咪咪登場後，一樣展現了極佳的感染力，甚至這時就已經可以聽到有觀眾在抽鼻涕了。今日的咪咪，也是這一個多禮拜以來，覺得呈現最佳「病容」的一次——不只是因為化妝而已，而是卡芭蕾洛能以細微音色傳達出足夠音量，讓人真的感受到她的虛弱。另外我也注意到，今日咪咪的咳嗽都不是發出喉音的，而是肺部的氣聲，似乎是今日第一次出現，相當有說服力。其他歌手則是在咪咪去世場景時，互相的小動作對接相當好，也讓最後男高音波拉斯（Jean-François Borras）的悲痛呼喊更加深沉，即便已經看了很多次，今天真的是在最終一景最受感動！

▲小澤征爾在謝幕時登台，讓全場觀眾起立鼓掌

謝幕時，讓觀眾驚喜的，是看到小澤征爾親自登場！即便大師現在皆需輪椅代步，但總覺得看起來的狀態比去年12月指揮齋藤紀念樂團時更好一些。全場觀眾幾乎都站起來為大師鼓掌——即便他這次並未指揮，但大家都知道，如果不是小澤征爾，這麼優秀的教育計畫與歌劇製作皆不會發生！

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