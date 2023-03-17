2023新北市樂壇新星 量身打造專屬你的夢想舞台！

【文/MUZIK】

「2023新北市樂壇新星」熱烈徵件中！新北市政府文化局積極發掘優秀青年音樂家人才，持續辦理第八屆「樂壇新星」甄選活動，挹注行政及宣傳資源協助新秀辦理正式音樂會演出；今年更首次新增高中職組，盼讓更多具有音樂潛力的藝文人才展現圓夢舞臺。

新北市文化局局長龔雅雯表示，音樂是一種內心的共鳴且具有獨特的流動魅力，新北市樂壇新星甄選辦理至今已成國內青年音樂界具指標性的盛事，每年皆選出多位樂壇新秀，除了獎金鼓勵外、更以具體行動協助於專業場地舉辦正式音樂會，期待藉由甄選活動持續培養優秀的音樂新星，鼓勵臺灣具有音樂潛力的莘莘學子們勇於追求藝術夢。今年更首次新增高中職組，以分齡分組的方式進行徵選，同時更改以年度類別徵選方式、審查更聚焦，期盼挖掘更多優秀人才。

去年獲選新北市樂壇新星的鋼琴小王子陳冠偉則分享，永不放棄夢想、堅持到底，一定會有美好的收穫！他也感謝新北市文化局每年持續提供這個難得機會，成為實踐夢想舞臺的堅強後盾，讓樂壇新星對他來說不僅僅是場甄選活動，更像是邁入音樂職涯的前哨站；繼去年於新北市藝文中心成功舉辦演出後，今年暑假也將嘗試新挑戰，於南北地區舉辦兩場鋼琴獨奏會，期待傳達音樂的正向能量傳給大家，分享美妙的音樂旅程。

「2023新北市樂壇新星」徵選活動 ，凡本國政府立案之高中職、大專院校學籍之在學青年音樂家，檢具影音電子檔及書面資料皆可報名挑戰；2023年甄選類別為「西洋古典音樂類演奏及演唱」，2024及2025年則分別為「傳統音樂組」及「跨界音樂組」，並分資格初選、圍幕複選及實體決選三階段辦理。

徵選活動即日起至3月31日，期待優秀的音樂新星們把握發光的機會踴躍參加！詳情敬請關注新北市藝文中心官網 新北市藝文中心官網 及 臉書粉絲專頁 ，掌握第一手活動資訊及免費索票訊息。

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