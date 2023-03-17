2023新北市樂壇新星 量身打造專屬你的夢想舞台！
【文/MUZIK】
「2023新北市樂壇新星」熱烈徵件中！新北市政府文化局積極發掘優秀青年音樂家人才，持續辦理第八屆「樂壇新星」甄選活動，挹注行政及宣傳資源協助新秀辦理正式音樂會演出；今年更首次新增高中職組，盼讓更多具有音樂潛力的藝文人才展現圓夢舞臺。
新北市文化局局長龔雅雯表示，音樂是一種內心的共鳴且具有獨特的流動魅力，新北市樂壇新星甄選辦理至今已成國內青年音樂界具指標性的盛事，每年皆選出多位樂壇新秀，除了獎金鼓勵外、更以具體行動協助於專業場地舉辦正式音樂會，期待藉由甄選活動持續培養優秀的音樂新星，鼓勵臺灣具有音樂潛力的莘莘學子們勇於追求藝術夢。今年更首次新增高中職組，以分齡分組的方式進行徵選，同時更改以年度類別徵選方式、審查更聚焦，期盼挖掘更多優秀人才。
去年獲選新北市樂壇新星的鋼琴小王子陳冠偉則分享，永不放棄夢想、堅持到底，一定會有美好的收穫！他也感謝新北市文化局每年持續提供這個難得機會，成為實踐夢想舞臺的堅強後盾，讓樂壇新星對他來說不僅僅是場甄選活動，更像是邁入音樂職涯的前哨站；繼去年於新北市藝文中心成功舉辦演出後，今年暑假也將嘗試新挑戰，於南北地區舉辦兩場鋼琴獨奏會，期待傳達音樂的正向能量傳給大家，分享美妙的音樂旅程。
「2023新北市樂壇新星」徵選活動，凡本國政府立案之高中職、大專院校學籍之在學青年音樂家，檢具影音電子檔及書面資料皆可報名挑戰；2023年甄選類別為「西洋古典音樂類演奏及演唱」，2024及2025年則分別為「傳統音樂組」及「跨界音樂組」，並分資格初選、圍幕複選及實體決選三階段辦理。
徵選活動即日起至3月31日，期待優秀的音樂新星們把握發光的機會踴躍參加！詳情敬請關注新北市藝文中心官網新北市藝文中心官網及臉書粉絲專頁，掌握第一手活動資訊及免費索票訊息。
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