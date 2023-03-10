戰火猶在 奧德薩歌劇院樂聲未歇

【文/MUZIK】

座落於烏克蘭第一大港奧德薩市中心的歌劇院裡，傳來排練《藍色多瑙河》的樂聲，合唱團口中的德文唱詞，讓人幾乎忘記——這其實是不折不扣的「戰地歌聲」——在這幢19世紀晚期的新巴洛克風格建築中，所謂的衝突，感覺好像都是外頭的事了。

奧德薩國家戲劇與芭蕾學院劇場（The Odessa National Academic Opera and Ballet Theater ）助理總監Lyudmila Serhiychuk壯言：歌劇院是奧德薩的核心，只要心臟還在跳動，就表示這個城市活著。

2022年2月，俄烏戰事一開，奧德薩就成為俄軍早期劍指的重要目標，但該市目前仍屬烏克蘭控制區域，而且依舊扮演文化中心的樞紐角色。

開戰初期，住在城裡的Serhiychuk一家都嚇到了，但他們決定留下、撐過充滿恐懼與不安的前幾個月。當時歌劇院雖然被迫關閉，但歌手Dmytro Pavlyuk回憶，合唱團仍然在市內的公園、廣場，到處為烏克蘭軍隊與從其它城市流轉而來的同胞演出。之後，歌劇院重啟，但入場人數限定在防空洞可以容納的範圍之內，空襲警報一響，所有人都要躲進掩體超過一小時，等警報停止，才回到座位上、繼續把歌劇看完。

另一位歌手Vitaliy Bilyy則說，他們必須接受新的現實，畢竟這就是他的工作、要做的事還是得做，況且在家乾等感覺更糟。能住在烏克蘭相對安全的地方，他已經覺得自己很幸運，並對仍能進行現場演出心懷感謝。在他看來，觀眾們來到劇院、花上三到四個小時，可能就是為了暫時忘掉恐怖的一切、來看美的東西、聽美的音樂。

不過戰事當然未歇，俄軍持續打擊烏克蘭全國的電力網路，讓奧德薩三不五時鬧停電。Bilyy說自己不作太長遠的打算，他們這些還在城裡的人，更關心怎樣活過今天、如何應付明天——他知道，就算身處全市中心，彈指之間，一切也都可能改變。

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