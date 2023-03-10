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哈汀2024接棒羅馬聖塞西莉亞國立音樂學院樂團音樂總監

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲首圖：哈汀將於2024年接任利羅馬聖塞西莉亞國立音樂學院樂團音樂總監，圖為兩者於2016年的合作現場
▲首圖：哈汀將於2024年接任利羅馬聖塞西莉亞國立音樂學院樂團音樂總監，圖為兩者於2016年的合作現場

【文/MUZIK】

義大利羅馬聖塞西莉亞國立音樂學院樂團及合唱團於歐洲時間3月6日宣布，任命英國指揮家指揮家丹尼爾．哈汀（Daniel Harding）為下屆音樂總監，任期將於2024年10月開始，為期五年。前任音樂總監帕帕諾（Antonio Pappano）則在18年的合作後，榮升樂團桂冠指揮一職。

哈汀表示，自己與聖塞西莉亞國立音樂學院樂團及合唱團在過去25年來多次合作，他能強烈感受到此團「內心激昂、慷慨大方，樂於將音樂的故事和他們對表演音樂的熱愛傳遞給聽眾。」對於本次的任命，哈汀更認為：「能夠出任這支世界一流、潛力無限的樂團的音樂總監，在如此一座具有無與倫比歷史與文化土壤的城市就職，與有榮焉。」

聖塞西莉亞國立音樂學院的主席兼院長達朗加洛（Michele dall’Ongaro）則表示，哈汀與樂團淵源深厚：「我們彼此相知相遇多年，如今盼到他回歸，共同因應無論是對樂團還是對這座城市充滿機遇和挑戰的未來。」同時他也對於過往的音樂總監打下的深厚基礎，表達深深的感激與讚揚：「我們樂團日漸增長的演奏水準在歷次巡演、灌錄的唱片以及來自聽眾、樂評家及其他機構的回饋中可見一斑。這些都要歸功於近幾位指揮如西諾波利、蓋蒂和鄭明勳的言傳身教，當然最重要的加入我們這個大家庭18年之久的安東尼奧．帕帕諾，沒有他也就沒有我們今日的成就。將樂團的帥印交給哈丁不僅意味著我們能夠與當今最偉大的才俊之一精誠合作，也意味著一脈相承的傳統得到延續，同時新鮮創意和別樣思想得以注入我們的音樂生活。這是值得慶賀的時刻，在音樂的強大感召下讓我們迎接激動人心的未來。」

哈汀將以普契尼《托斯卡》開啟任期，此舉亦是紀念作曲家百年冥誕。上任後的首個樂季，哈汀也將致敬羅馬獨特的文化遺產，在羅馬的天主教堂內獻上威爾第《安魂曲》，並且在多處教堂內獻演宗教音樂。在管弦樂曲方面，哈汀更將發揮所長，集中演出19世紀至20世紀曲目，諸如理查．施特勞斯、維也納第二學派和華格納等等，另也安排馬勒交響曲全集。

與此同時，德意志留聲機唱片公司（DG）也將與哈汀及樂團開啟全新合作，發行上任後的首批音樂會錄音，尤其是普契尼《托斯卡》以紀念作曲家冥誕。

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