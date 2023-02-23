擊樂的中心，在臺灣！2023第11屆臺灣國際打擊樂節「多變．如常」票券全面啟售

【文/MUZIK】

由財團法人擊樂文教基金會主辦的 臺灣國際打擊樂節 （Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC），自1993年舉辦首屆以來，引介無數頂尖打擊樂團與擊樂家到訪臺灣，並且透過與國內音樂家的交流，逐步展現臺灣擊樂界的高度發展與活躍。2023年，在世界復甦的時刻，臺灣國際打擊樂節也將重磅再啟！從5月19日開始，來自10個國家、12個團體與上百位的音樂家，將敲響全國的表演場館，展現出目前世界擊樂的中心，在臺灣！

藝術總監朱宗慶表示，30年前舉辦打擊樂節時，想法是「臺灣走出去，世界走進來」，但經歷這麼多年的發展，臺灣的打擊樂現況，已經是全世界最活躍的地方了：「尤其去年朱宗慶打擊樂團前往國際打擊樂年會演出時，可以感受到全場的熱烈反應以及大會對我們的重視，這也讓我認為，臺灣打擊樂界應該要更有自信，展現我們優秀的一面！」打擊樂節也從當年「學習交流」的起點，轉變成現今的國際盛會，成為全世界打擊樂家，都引以為傲的節慶舞臺。

今年的臺灣國際打擊樂節，以「多變．如常」為主題：近年來世界的變化瞬息萬千，與其追尋多變腳步而失去方向，不如以如常的姿態加強自我，用不變對應萬變──這也是表演藝術的價值所在，更是臺灣國際打擊樂節的打擊樂家們，即將來臺帶給觀眾們的悸動與共感。

▲震撼人心的日本鬼太鼓座將於今年的TIPC巡演臺灣

本次參與打擊樂節的大型樂團，邀請創立於1962年、史上首創打擊樂團形式的法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg）再度訪臺：該團以當代作品詮釋著稱，每一次演出都是呈現出打擊樂最先端的突破樣貌，更是首屆就參與的TIPC「元老級」成員；風靡世界的日本鬼太鼓座，本次將在TIPC巡演三個臺灣城市，展現出他們以全身力量擊鼓、凝縮大和精神的力與美；身為「東道主」的朱宗慶打擊樂團，則將演出去年底參與世界打擊樂年會時，得到在場專業同行們起立鼓掌、一致好評的節目，讓臺灣觀眾也能共享這份榮光時刻！

▲朱宗慶打擊樂團將帶來在2022世界打擊樂年會造成全場轟動的精采節目

最能展現打擊樂多變面向的小型重奏演出，當然也不會在TIPC缺席，本次邀請以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）、法國敲擊四重奏（Quatuor Beat）、保加利亞／波蘭露西德二重奏（Lucid Duo）與美國魯千千爵士六重奏（Chien Chien Lu Jazz Sextet）等各色團體，為觀眾帶來跨越不同聲音想像的多重世界；一向最能驚豔觀眾的打擊樂獨奏會，本次則邀請日本爵士鼓公主佐藤奏、日本王牌少女鼓手川口千里、開啟馬林巴革命的希臘木琴演奏家米爾科夫（Theodor Milkov）、被譽為世界冠軍製造機的波蘭馬林巴木琴演奏家克里瑪薩拉（Marta Klimasara），以及匈牙利打擊樂多變聖手丹尼爾．揚卡（Daniel Janca），大秀一人能展現的擊樂極限。同時，最讓樂迷興奮的是，睽違七年的「百人木琴」音樂會，更要再次在今年的TIPC重啟計畫，本次保證登臺，不見不散！

2023第十一屆臺灣國際打擊樂節「多變．如常」 （Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC），票券將於2月22日全面啟售，3月19日前早鳥票8折，另有套票優惠，購票請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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