來去京都聽歌劇～小澤征爾音樂塾首賣台灣優惠票！

【文/MUZIK】

隨著邊境解封，您已經買好機票，預計前往思念已久的國度了嗎？最受台灣遊客喜愛的日本京都，除了賞花、逛古蹟、吃美食，還有什麼值得一遊的特色行程呢？一年一度的「小澤征爾音樂塾」，即將於3月17日及19日在京都ROHM劇場演出，本次內容為普契尼全本歌劇《波希米亞人》，更特別的是，為了慶祝國境解封，本次小澤征爾音樂塾特別針對 台灣觀眾販售優惠票券 ，除了節目冊、中場飲料與明信片等額外贈禮，更有為台灣觀眾獨家舉辦的「後台導覽」，樂迷千萬別錯過這個難得的機會！

小澤征爾音樂塾，是由日本指揮大師小澤征爾於2000年創立的教育型音樂節，多年來培育優秀青年學子無數，更特別的是，音樂塾並不只針對日本學生，也開放台灣、中國與韓國學生參與，展現大師「四海為家」的偉大胸懷。不同於一般音樂營隊皆以一兩週的集訓、演出交響曲等管弦樂曲，小澤征爾音樂塾的最大特點，是幾乎都以演出「全本歌劇」為主要曲目，因此集訓時間也長達近一個月，當中蘊藏了大師的深遠思考：「年輕音樂學子們，最大的出路，就是歐美歌劇院，但他們幾乎沒在學校演出過歌劇！」同時，小澤征爾也認為，要用最好的製作，才能達到完整訓練的目的，因此歷年來音樂塾的歌劇，皆是請到一流的聲樂卡司，以及堅強的製作陣容，甚至是直接引進大都會歌劇院等華美佈景，讓小澤征爾音樂塾的歌劇演出，成為每年京都表演藝術的最高舞台！

▲由羅伯特．佩德左拉繪製的《波希米亞人》第二幕佈景設計概念圖

在疫情趨緩下，2023小澤征爾音樂塾即將推出全自製歌劇！同樣由指揮大師小澤征爾擔任音樂總監，去年被任命為小澤征爾音樂塾首席指揮的迪亞哥・馬休斯（Diego Matheuz）則將站上指揮台，帶領今年參與音樂塾的優秀年輕學子。同時，長期執導音樂塾歌劇的前大都會歌劇院總導演大衛．尼斯（David Kneuss），也將統籌本次的演出，同樣為大都會歌劇院進行長年佈景與服裝設計的羅伯特．佩德左拉（Robert Perdziola），也為此製作獻上全新的華美構圖，歌手陣容更是一時之選，成就2023小澤征爾音樂塾的精采演出。

▲由羅伯特．佩德左拉繪製的《波希米亞人》角色服裝設計概念圖，左為咪咪、右為穆賽塔

為了能讓更多海外觀眾，有機會前往京都，親眼欣賞2023小澤征爾音樂塾的《波希米亞人》，日本主辦單位特別與台灣古典音樂媒體MUZIK（謬斯客國際有限公司）合作，推出台灣獨家限定的音樂塾票券優惠，除了可以直接以台幣匯款結帳，省去跨國購買的匯差與手續費外，音樂塾更附贈官方「特典」，台灣觀眾只要透過MUZIK訂購票券，每一張票都可以得到節目冊一本、明信片一組與京都 ROHM劇場飲料兌換券一份。另外，針對台灣觀眾，還會特別舉辦一場限定的「後台導覽」活動，將由2023小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯，票券有限，預購從速！希望參加的台灣觀眾，可以透過以下連結了解詳情： 2023小澤征爾音樂塾－台灣專屬優惠購票 。

【2023小澤征爾音樂塾：普契尼《波希米亞人》全本歌劇】

地點：京都ROHM劇場 ROHM Theatre Kyoto

（地址：京都市左京区岡崎最勝寺町13，平安神宮旁）

時間（日本當地時間）：

2023.03.17（五）18:30

2023.03.19（日）15:00

音樂總監：小澤征爾

導演：大衛・尼斯（前紐約大都會歌劇院總導演）

指揮：迪亞哥・馬休斯（小澤征爾音樂塾首席指揮）

小澤征爾音樂塾管弦樂團

詳細演出陣容請見 官方網站

票價（以日幣匯率0.235計算）： S席 NT$5,875 (¥25,000)、A席 NT$4,935 (¥21,000)、B席 NT$3,995 (¥17,000)

U39特別方案 NT$2,350 (¥10,000)，限1984年以後出生者購買，將安排S席或A席，每位入場者皆需於領票時以護照確認購買資格，不符資格者需現場補差額

以上一張票券皆含一份台灣專屬特典：1. 節目冊一本 2. 明信片一組 3. ROHM劇場飲料兌換券一份 4. 台灣觀眾限定後台導覽：3/18（六）京都ROHM劇場，13:00集合，14:00開始（全程約30分鐘），2023小澤征爾音樂塾製作人親自導覽，MUZIK AIR Read副總編輯連士堯隨團解說與翻譯

2023小澤征爾音樂塾－台灣專屬優惠購票

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