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杜達美轉戰東岸 將接紐約愛樂音樂總監

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

自2009-2010樂季至今，已經在美國西岸擔任洛杉磯愛樂音樂總監超過10年的杜達美（Gustavo Dudamel）即將轉戰美東，將先於2025-2026樂季成為紐約愛樂準音樂總監，再於2026-2027樂季正式就任音樂及藝術總監，第一分合約效期五年。

目前由杜達美掌舵的，除了洛杉磯愛樂，還有巴黎歌劇院（2021）和委內瑞拉的西蒙．波利瓦爾交響樂團（1999）。

在紐約愛樂2月7日發出的新聞稿中，杜達美感謝該團音樂家及領導階層邀他一起踏上新的美麗旅程；也感謝洛杉磯愛樂與青年管弦樂團，讓他在無數的挑戰與成功之中學習與成長；並向引他踏上職涯的老師José Antonio Abreu和與他一直同在委內瑞拉的音樂人們致謝。

這個消息雖不令人意外，但還是被稱為美東樂壇的一次「政變」。之前執掌紐約愛樂的梵志登（Jaap van Zweden）突然在2021年9月宣布辭職；而該團執行長Deborah Borda則是曾與杜達美緊密合作的老戰友——畢竟他到紐約之前，就在洛杉磯愛樂做了17年的執行長，杜達美當年也是由他帶入樂團的。

此事一出，也意味洛杉磯愛樂要開始尋找繼任音樂總監的新人選了。

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