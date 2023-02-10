打破自己紀錄 約翰．威廉斯蟬聯奧斯卡提名次數最多的在世影人
【文/MUZIK】
知名作曲家約翰．威廉斯（John Williams）上個月打破自己創下的紀錄，以史帝芬．史匹柏（Steven Spielberg）半自傳電影《法貝爾曼》（The Fabelmans）的配樂，得到第95屆奧斯卡金像獎的提名——這已是他生涯中第53次獲得該獎的提名了。
如果以單一電影大獎的紀錄來比較，約翰．威廉斯目前只落後於華特．迪士尼（Walt Disney），後者贏得22次獎項、得到59次提名；但若以尚在人間的影人來說，接受奧斯卡提名的次數已經無人能出其右。他在聲明中表示，非常感謝電影學院慷慨的認可，更感謝史帝芬．史匹柏給他為新片譜曲的機會。
回顧過往，約翰．威廉斯是在1968年以《風月泣殘紅》（Valley of the Dolls）首度獲得奧斯卡提名，從1972年的《屋頂上的提琴手》（Fiddler on the Roof）以來，已經以《大白鯊》（Jaws，1976）、《星際大戰》（Star Wars，1978）、《E.T.》（1983）、《辛德勒的名單》（Schindler’s List ，1994）的原創配樂，得到五座獎盃；《侏儸紀公園》（Jurassic Park）、《法櫃奇兵》（Indiana Jones）系列、《哈利波特》（Harry Potter）前三部等名作的音樂，也都出自他手。
這回與《法貝爾曼》競爭奧斯卡最佳原創音樂獎項的，另有《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）、《巴比倫》（Babylon）、《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）、《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）。
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