打破自己紀錄 約翰．威廉斯蟬聯奧斯卡提名次數最多的在世影人

知名作曲家約翰.威廉斯(John Williams)上個月打破自己創下的紀錄,以史帝芬.史匹柏(Steven Spielberg)半自傳電影《法貝爾曼》(The Fabelmans)的配樂,得到第95屆奧斯卡金像獎的提名——這已是他生涯中第53次獲得該獎的提名了。

如果以單一電影大獎的紀錄來比較,約翰.威廉斯目前只落後於華特.迪士尼(Walt Disney),後者贏得22次獎項、得到59次提名;但若以尚在人間的影人來說,接受奧斯卡提名的次數已經無人能出其右。他在聲明中表示,非常感謝電影學院慷慨的認可,更感謝史帝芬.史匹柏給他為新片譜曲的機會。

回顧過往,約翰.威廉斯是在1968年以《風月泣殘紅》(Valley of the Dolls)首度獲得奧斯卡提名,從1972年的《屋頂上的提琴手》(Fiddler on the Roof)以來,已經以《大白鯊》(Jaws,1976)、《星際大戰》(Star Wars,1978)、《E.T.》(1983)、《辛德勒的名單》(Schindler’s List ,1994)的原創配樂,得到五座獎盃;《侏儸紀公園》(Jurassic Park)、《法櫃奇兵》(Indiana Jones)系列、《哈利波特》(Harry Potter)前三部等名作的音樂,也都出自他手。

這回與《法貝爾曼》競爭奧斯卡最佳原創音樂獎項的,另有《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)、《巴比倫》(Babylon)、《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)、《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)。

