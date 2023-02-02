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人的「樂齡」從娘胎算起

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

音樂性是生而有之的，但它在我們多大的時候開始出現？近期以新生兒與胚胎為對象的相關研究，已經逐漸有所斬獲。

回顧過往，2009年的一篇報告就指出，新生兒對節拍有反應，例如他們會預判節奏模式。這在某種程度上顯示，接收韻律的能力或許是天生、而非後天習得的。十年之後的另一個研究進一步觀察到，孕期大約25週時，胎兒的動作與心跳速度就會與音樂相應，音樂還會影響新生兒的腦部發展與神經可塑性（腦部對不同刺激的應變能力）。

去年發表的新研究，則探索出世3天之內的健康新生兒能否感知音樂中隱含的情感，透過心跳紀錄，比較他們聆聽快樂的音樂、悲傷的音樂，以及不聽音樂時的狀態，從而發現：快樂的音樂會讓孩子較不激動、抑制了吸吮手指一類的行為，似乎也有助於他們從朦朧轉入睡眠，並能降低心跳速率；悲傷的音樂則讓孩子減少活動。

研究者總結這些發現：對音樂的情感反應，作為人類普遍與生俱來音樂性的一部分，可能在個體發育的極早階段就已產生。

這也顯示我們與音樂的關係，著實相當深厚。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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