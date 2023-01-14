快訊

受惠美中科技戰轉單效應 這家半導體大廠年終上看47個月

陸官方首揭此波死亡病例統計 在院死亡5萬9,938人

百年鋼琴重生記 蘇格蘭二人組巧思再利用

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（photo from Pianodrome）
▲（photo from Pianodrome）

【文/MUZIK】

樂團夥伴Tim Vincent-Smith與Matthew Wright兩人聯手創立的Pianodrome，專門接收蘇格蘭的老舊鋼琴——有些原本要進垃圾場的樂器，經過他們的修復，就能重新高歌；有些實在壞得太嚴重、一般只能「降解」拆掉的，則靠巧思「升級循環」（upcycle），利用器材原本的特性，研發組裝成新的物件，讓它們繼續在世界上扮演有用的角色。

愛琴人Vincent-Smith對於「為什麼有人會丟掉鋼琴」感到不解：「有想過調個音嗎？調一下就能讓琴發出很好的聲音耶！」對他來講，擁有物理發聲結構的傳統鋼琴跟電鋼琴完全不同，它本身就是很美的作品。

若遇上已經不宜修復的琴呢？Wright進一步解釋：那就把它們升級回收，例如用許多琴身，組成圓形的環繞音場放大裝置「Pianodrome」，觀眾們坐在一圈又一圈的座位上，就像置身環形劇場，不論設備移到何處，都能營造相當優秀的聲學效果。

時常收到蘇格蘭各地上百歲老琴的Pianodrome，每每從琴中找到歲月的珠絲馬跡，從造琴時為了調整間距就地取材夾入的砂紙、木片，到各個時代遺落於琴箱的郵票、錢幣、髮夾等生活用品，這是舊樂器承載的時光流轉，也是它們累積「百年聲度」的有力明證。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

楊紫瓊封后喊「閉嘴打趴」疑受委屈 鋼琴家曝私下暖舉

人生處處驚奇！換肺重生前立委蔡啟芳 當選濟美仁愛之家董座

Roland展示50週年概念電子琴GPX-F1 特殊造型、加入空拍機設計

每瓶320萬！頂級高年份威士忌原酒 鄧肯泰勒1969抵台

相關新聞

百年鋼琴重生記 蘇格蘭二人組巧思再利用

樂團夥伴Tim Vincent-Smith與Matthew Wright兩人聯手創立的Pianodrome，專門接收蘇格蘭的老舊鋼琴——有些原本要進垃圾場的樂器，經過他們的修復，就能重新高歌。

新春震撼重現—朱宗慶打擊樂團2023擊樂劇場《木蘭》從制高點再出發

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作——擊樂劇場《木蘭》打頭陣，2月9日起巡演北中南三館，帶來獨步全球的「擊樂劇場」！藝術總監朱宗慶表示，這是「從制高點再出發」，連續兩年，樂團都要從最高點，求得更好的表現。

懷故友、憶舊地 巴黎聖母院入樂作品獲獎

1984年以企業家、慈善家H. Charles Grawemeyer之名，創立於路易斯威爾大學的Grawemeyer Awards ，日前公布了今年的作曲獎，由55歲的作曲家 Julian Anderson以2019年譜寫的《連禱》（Litanies）奪得。

雲門舞集《薪傳》睽違20年重演 朱宗慶親自率團擊鼓上陣

林懷民經典舞作《薪傳》的睽違20年重演，將於4月21日起巡迴全台6城共20場。而朱宗慶打擊樂團從1986年創團之始，就成為《薪傳》一作的專屬搭配樂團，兩團合作已演出47場，當中幾乎每一場都參與的藝術總監朱宗慶，本次更是睽違6年登台演出，還因此開啟健身減重計畫，一切都是為了《薪傳》！

四個方向 選出好的音樂啟蒙老師

要踏上習樂之旅的時候，多數人最先面臨的關卡，其實是「拜師」——所謂好的啟蒙老師帶你上天堂，不好的啟蒙老師就……——那麼擇師有沒有技巧或標準可循呢？不妨參考如下建議。

女王密令 西敏寺深藏多年的葬禮音樂

當英國前女王伊莉莎白二世的葬禮音樂在西敏寺響起時，James MacMillan與成千上萬的觀禮者一樣，透過電視轉播，聽到了這首曲子——但與所有人都不太一樣的是，身為該曲創作者的他，竟然也是第一次聽到樂團與合唱團完整演出自己的這部作品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。