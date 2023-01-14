百年鋼琴重生記 蘇格蘭二人組巧思再利用

【文/MUZIK】

樂團夥伴Tim Vincent-Smith與Matthew Wright兩人聯手創立的Pianodrome，專門接收蘇格蘭的老舊鋼琴——有些原本要進垃圾場的樂器，經過他們的修復，就能重新高歌；有些實在壞得太嚴重、一般只能「降解」拆掉的，則靠巧思「升級循環」（upcycle），利用器材原本的特性，研發組裝成新的物件，讓它們繼續在世界上扮演有用的角色。

愛琴人Vincent-Smith對於「為什麼有人會丟掉鋼琴」感到不解：「有想過調個音嗎？調一下就能讓琴發出很好的聲音耶！」對他來講，擁有物理發聲結構的傳統鋼琴跟電鋼琴完全不同，它本身就是很美的作品。

若遇上已經不宜修復的琴呢？Wright進一步解釋：那就把它們升級回收，例如用許多琴身，組成圓形的環繞音場放大裝置「Pianodrome」，觀眾們坐在一圈又一圈的座位上，就像置身環形劇場，不論設備移到何處，都能營造相當優秀的聲學效果。

時常收到蘇格蘭各地上百歲老琴的Pianodrome，每每從琴中找到歲月的珠絲馬跡，從造琴時為了調整間距就地取材夾入的砂紙、木片，到各個時代遺落於琴箱的郵票、錢幣、髮夾等生活用品，這是舊樂器承載的時光流轉，也是它們累積「百年聲度」的有力明證。

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