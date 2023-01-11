新春震撼重現—朱宗慶打擊樂團2023擊樂劇場《木蘭》從制高點再出發

【文/MUZIK】

2023年開春，朱宗慶打擊樂團再次以代表作——擊樂劇場《木蘭》打頭陣，2月9日起巡演北中南三館，帶來獨步全球的「擊樂劇場」！藝術總監朱宗慶表示，這是「從制高點再出發」，連續兩年，樂團都要從最高點，求得更好的表現。自2013年定版以來，擊樂劇場《木蘭》歷經包括2017年俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節在內的四度海內外巡演，深度融合的嶄新演出型態，已為追求跨界的表藝舞臺立下標竿，並成為打擊樂發展的重要里程碑。經歷十年磨練，也讓《木蘭》成為一代經典，朱宗慶打擊樂團於2023年再度搬演擊樂劇場《木蘭》，將這個呈現打擊樂無限可能的大製作，視為樂團新一年度追求極致的「起步」，誓言突破藩籬、創造震撼！

藝術總監朱宗慶表示：「我們就像木蘭，在劇變時局中懷著『不得不勇敢』的堅韌心境。在跨越2021年來到2022年之際，樂團曾將擊樂劇場《木蘭》做了精修，於全台巡演，當時雖然口碑反應熱烈，但由於疫情種種，總有受限之感。因此，該次巡演結束當下，我們便已決定，要在2023年、也是擊樂劇場《木蘭》定版的十週年再度搬演此作，分享給更多觀眾。」

時隔一年即要再演如此大型的跨界製作，著實不容易，而擊樂劇場作為以打擊樂為主體發展出的新展演型態，包括演出人員的能力、殊異的藝術型態之間的異同融會，以及各項劇場元素的整合調度，皆是歷經長期的累積，方有可能達到的境界。藝術總監朱宗慶表示，要能構成「擊樂劇場」，在打擊樂的主體性和跨界融合的深度上，都必須經得起考驗，而《木蘭》是以打擊樂團自創團以來即不斷嘗試跨界演出，並經歷過這十多年的不斷重演，且每次再演，都是再創作與再進化，才能細磨到現在的成熟模樣。

出身傳統戲曲領域的導演李小平更進一步指出，擊樂劇場《木蘭》的出現與成熟發展，具有台灣社會「融合傳統與現代」的文化意義：「這是以京劇為材、最成熟對話的成果，在這十來年的五度公演的演變，其實漸漸強化了擊樂劇場的本意，並且是臺灣文化現況成熟期的集體智慧！」

此外，包括作曲家洪千惠、舞臺設計王孟超、燈光設計車克謙、多媒體設計王奕盛、服裝設計林秉豪，「每一位與我們合作的藝術家，都是專業領域的一時之選，他們也在每一次的演出中，激化起這些領域的成熟能量，與《木蘭》一同創造出當下最佳的狀態。」李小平導演表示，此即在不斷地重演中，將「擊樂劇場」概念發揮到極致後，推升至「集體文化」的意義層次。

經典之所以為經典，即在於值得一看再看。朱宗慶表示，現在觀眾看《木蘭》，已經分不清打擊樂器是樂器還是道具、演出者是京劇演員還是打擊樂團團員。「每次都有不同感受、想像與感動，這也是讓我決定一演再演的原因。」2023年的擊樂劇場《木蘭》，將再度以兩版的卡司，在呈現不同世代演出者的實力特色之際，保有不變的震撼與感動人心的力量。

2023擊樂劇場《木蘭》，將在2月9日（四）至12日（日）於臺北國家戲劇院連演六場，之後更會在2月18日（六）至19日（日）於高雄衛武營戲劇廳，以及2月25日（六）至26日（日）於臺中國家歌劇院大劇院進行巡演。票券以全面啟售，單筆四張以上享85折優惠，更多購票資訊請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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