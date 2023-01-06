懷故友、憶舊地 巴黎聖母院入樂作品獲獎

【文/MUZIK】

1984年以企業家、慈善家H. Charles Grawemeyer之名，創立於路易斯威爾大學的Grawemeyer Awards ，日前公布了今年的作曲獎，由55歲的作曲家 Julian Anderson以2019年譜寫的《連禱》（Litanies）奪得。

《連禱》創作數月前，巴黎聖母院遭受火災，又逢Anderson摯友、知名作曲家及指揮Oliver Knussen逝世經年，看到文明毀滅的悲劇、經歷友人離世的衝擊，都對他的創作深有影響。該曲慢板樂章，就是為了紀念Knussen而作，以逐漸消失的裝飾奏，表現了時間的流逝感。

2020年2月，法國廣播公司、香港小交響樂團、伯明罕市立交響樂團、挪威室內管弦樂團、瑞典室內管弦樂團、洛桑室內管弦樂團委託創作的《連禱》，在巴黎的法國廣播公司音樂廳首演，由題獻對象、大提琴家Alban Gerhardt，及指揮Pascal Rophé擔綱。Anderson表示，Alban Gerhardt對於該曲的創作啟發甚多，他很高興能夠獲獎，並感謝評審委員的認可。

Grawemeyer Awards 音樂項目總監Marc Satterwhite則指，《連禱》實際上探索了大提琴與管弦樂團能夠合作的各種聲音，涵蓋廣泛情感、不斷創新，但非標新立異，而是以表達為其終極目的。

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