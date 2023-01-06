快訊

蕭景田涉買票曾逃逸800萬交保 高院發回更裁

iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測結果驚動果粉

台中惡火奪5命／出門時一家都好好的 大兒子逃死劫：這年就不過了

懷故友、憶舊地 巴黎聖母院入樂作品獲獎

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（© John Batten）
▲（© John Batten）

【文/MUZIK】

1984年以企業家、慈善家H. Charles Grawemeyer之名，創立於路易斯威爾大學的Grawemeyer Awards ，日前公布了今年的作曲獎，由55歲的作曲家 Julian Anderson以2019年譜寫的《連禱》（Litanies）奪得。

《連禱》創作數月前，巴黎聖母院遭受火災，又逢Anderson摯友、知名作曲家及指揮Oliver Knussen逝世經年，看到文明毀滅的悲劇、經歷友人離世的衝擊，都對他的創作深有影響。該曲慢板樂章，就是為了紀念Knussen而作，以逐漸消失的裝飾奏，表現了時間的流逝感。

2020年2月，法國廣播公司、香港小交響樂團、伯明罕市立交響樂團、挪威室內管弦樂團、瑞典室內管弦樂團、洛桑室內管弦樂團委託創作的《連禱》，在巴黎的法國廣播公司音樂廳首演，由題獻對象、大提琴家Alban Gerhardt，及指揮Pascal Rophé擔綱。Anderson表示，Alban Gerhardt對於該曲的創作啟發甚多，他很高興能夠獲獎，並感謝評審委員的認可。

Grawemeyer Awards 音樂項目總監Marc Satterwhite則指，《連禱》實際上探索了大提琴與管弦樂團能夠合作的各種聲音，涵蓋廣泛情感、不斷創新，但非標新立異，而是以表達為其終極目的。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

香港著名作曲家顧嘉煇加拿大離世 享耆壽92歲

影／2023元旦有驚喜 愛河快閃音樂會讓民眾大呼過癮

「WE ARE我們的除夕夜」第二波卡司 許富凱跨界共演

再戰巔峰！MrBeast南極生存50小挖洞又爬山 找金獎作曲家Hans Zimmer原創配樂

相關新聞

懷故友、憶舊地 巴黎聖母院入樂作品獲獎

1984年以企業家、慈善家H. Charles Grawemeyer之名，創立於路易斯威爾大學的Grawemeyer Awards ，日前公布了今年的作曲獎，由55歲的作曲家 Julian Anderson以2019年譜寫的《連禱》（Litanies）奪得。

雲門舞集《薪傳》睽違20年重演 朱宗慶親自率團擊鼓上陣

林懷民經典舞作《薪傳》的睽違20年重演，將於4月21日起巡迴全台6城共20場。而朱宗慶打擊樂團從1986年創團之始，就成為《薪傳》一作的專屬搭配樂團，兩團合作已演出47場，當中幾乎每一場都參與的藝術總監朱宗慶，本次更是睽違6年登台演出，還因此開啟健身減重計畫，一切都是為了《薪傳》！

四個方向 選出好的音樂啟蒙老師

要踏上習樂之旅的時候，多數人最先面臨的關卡，其實是「拜師」——所謂好的啟蒙老師帶你上天堂，不好的啟蒙老師就……——那麼擇師有沒有技巧或標準可循呢？不妨參考如下建議。

女王密令 西敏寺深藏多年的葬禮音樂

當英國前女王伊莉莎白二世的葬禮音樂在西敏寺響起時，James MacMillan與成千上萬的觀禮者一樣，透過電視轉播，聽到了這首曲子——但與所有人都不太一樣的是，身為該曲創作者的他，竟然也是第一次聽到樂團與合唱團完整演出自己的這部作品。

「機甲上身」仿生手套助鋼琴名家再創傳奇

1998年，58歲的巴西傳奇鋼琴家João Carlos Martins舉辦了「最後一場演奏會」——他知道，三天之後，他的右手就將無法動彈。然而出乎意料的是，年逾八旬的Martins上個月竟然重回琴前，又一次成功地在卡內基廳舉行了睽違二十多年的演奏會——距離1961年他21歲時首登此廳的演出，剛好是一甲子。

自閉者學音樂 三個小時就有改變

新的研究顯示，修習短短幾個星期的音樂課程，就可望改善我們處理視聽訊息的方式，而且還能對自閉症患者有所幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。