雲門舞集《薪傳》睽違20年重演 朱宗慶親自率團擊鼓上陣

【文/MUZIK】

「宗慶，明年雲門50想演薪傳，四＋五月，你來打鼓嗎？」「親愛的林老師，收到您的訊息，我想！很期待！宗慶敬上」一封發於去年4月26日的簡訊，確定了林懷民經典舞作《薪傳》的睽違20年重演，將於4月21日起巡迴全台6城共20場。而朱宗慶打擊樂團從1986年創團之始，就成為《薪傳》一作的專屬搭配樂團，兩團合作已演出47場，當中幾乎每一場都參與的藝術總監朱宗慶，本次更是睽違6年登台演出，還因此開啟健身減重計畫，一切都是為了《薪傳》！

朱宗慶表示，自己與《薪傳》的感情，比成立樂團還早：最初朱宗慶進入臺北藝術大學（當時為國立藝術學院），其實是受林懷民邀請進入舞蹈系教授音樂課程，也在1985年就開始演出《薪傳》，比成立樂團後的次數還多了10場：「每一次演，我都是滿滿感動，相當撼動人心。」當中一口氣40分鐘不間斷的打擊樂段落，對於音樂家來講更是一大挑戰：「健身不是為了好看，而是需要能夠完整演出的體能與精力！」今日（1/3）於朱宗慶打擊樂團排練室的記者會上，朱宗慶領頭擊鼓，從鼓棒落下前的呼吸，就緊緊抓住在場所有人的目光，也感受到《薪傳》與眾不同的凝聚力。

林懷民表示，「呼吸」正是《薪傳》演出中，最重要的環節：「不只是音樂家在配合舞者、舞者也要配合音樂家，進行兩者之間呼吸的交流。」朱宗慶也回憶道，自己當年也會依據現場的氣氛與感受，演奏出不同的內容，舞者也會作出不同的回應：「重點是我們要一起呼吸」，因此他也很期待這次與雲門第八代的舞者，能激發出什麼樣的火花。

關於傳承，林懷民說道：「《薪傳》是我31歲時，在短短40天不知如何編出來的作品，之後透過不斷演出，才知道怎麼回事，也讓此作成為現在的模樣。」看到朱宗慶、何鴻棋等參與過首批巡演的音樂家，現在依然站在舞台上教導後進們，更讓林懷民深有所感：「今天的鼓聲，絕對不是20年前的鼓聲，都是經過累積而來的。每一個好作品，都是一棵樹，要不斷地增長，在台灣這個土地上，更需要這些好作品，成為一片森林！」

2022年底，朱宗慶打擊樂團的八里倉庫遭逢祝融，造成上千萬的損失，在思考下一步之餘，朱宗慶更感到今年演出的《薪傳》，描繪先民們跨越黑水溝等困難，給了他往前行的力量。先前也曾經受難於火災的雲門舞集，林懷民更勉勵到，《薪傳》的故事，是無法在太平盛世中演出的，而是不停在動盪中的社會，才能累積出來的作品：「這也像是台灣的命運。」

雲門50《薪傳》將在2023年4月至6月，於台北、台中、高雄、苗栗、嘉義、台東等地演出，演出詳情請至 雲門舞集《薪傳》 網站查詢，購票請洽 OPENTIX 。

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