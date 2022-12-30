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大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

四個方向 選出好的音樂啟蒙老師

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

我們常看到分析如何學音樂、學音樂有什麼好處的各類報導，但要踏上習樂之旅的時候，多數人最先面臨的關卡，其實是「拜師」——所謂好的啟蒙老師帶你上天堂，不好的啟蒙老師就……——那麼擇師有沒有技巧或標準可循呢？不妨參考如下建議。

一、有條理

所謂條理，是一種生活的態度，從課程的進行到桌上物件的擺放，都看得出來。

學習樂器都離不開個人經驗，每個人的反應各有不同，找一位有條理、有組織的啟蒙老師，可以選擇有效的方法、因材施教，也會合理安排課程，讓人能夠按著自己的步調前進。

二、彈性

尋找啟蒙老師或音樂學校時，可以考慮具有多種樂器專長者。因為入門者通常對想學的樂器了解未深，很有可能學了才發現不太適合、想要換別種，此時施教者或是學校若有多種選擇，處理起來就很方便，可以節省學生許多時間跟力氣。

三、上課樂趣

音樂課應該帶來快樂，學樂器是讓人享受的體驗，啟蒙老師在其中扮演的角色非常重要。一位課程切合需求、能讓人持續投入的老師，絕對是學習成功的關鍵。

相反的，要避免跟隨教學無聊、讓音樂變得乏味的啟蒙老師，他們無法讓學生登上巔峰。

四、善於溝通

溝通是學習過程的必須，一位有技巧、善溝通的啟蒙老師，能夠簡單明瞭地解釋複雜的概念、可以及時專業地改正學生的失誤；而不善溝通的人，即便擁有全球頂尖的演奏能力，都無法清楚有效地教授給學生，當然也無法成為真正好的啟蒙老師。

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