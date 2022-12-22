自閉者學音樂 三個小時就有改變

【文/MUZIK】

新的研究顯示，修習短短幾個星期的音樂課程，就可望改善我們處理視聽訊息的方式，而且還能對自閉症患者有所幫助。

過去已有文獻指出，音樂家擁有較強的視聽訊息處理能力，而這分由Bath大學團隊發表於《Scientific Reports》的 報告 ，則想要探討音樂的學習或練習，是不是造成這種現象的直接原因。

為此，他們從視聽訊息及情感訊息處理能力較弱的自閉症（全稱為自閉症類群autism spectrum disorders，其共同特徵為社交缺乏、溝通困難、刻板的或重複的行為和興趣、五官感受力不靈敏、認知發展較慢）患者切入，邀請31位成人受試者，隨機分為三組：第一組每週上一小時鋼琴課；第二組則是每週聆聽第一組學習的作品一小時；第三組作為對照組，什麼都不做。

第一組的鋼琴課程非常標準，採一對一教學，前20分鐘以《哈農》第一冊活動手指，後40分鐘學彈一首選自鋼琴第一級考試曲單的作品。

整個試驗為時11週，每2週測試一次處理視聽訊息以及處理情感訊息能力的相關項目，包括辨識視覺刺激與聽覺刺激差異的能力，還有從表情、自閉症特徵、壓力、情緒中判別情緒狀態的能力，以匯整三組狀況的差異。

研究者認為，學習演奏一種樂器相當耗費精力，還要經過感官與運動系統、不同程度的認知，這些神經系統裡的種種程序來處理。學生要學著照譜前進、聆聽演奏的成果、進行必要的調整。在這個過程之中，除了視覺的信號與手指的動作達到同步，還要學著用音色、節奏、動態變化來表現音樂。所以音樂家處理多重感官信息或情感信息的能力比較強，一點都不讓人意外，而且他們通常對「音、畫不連」（視覺信息跟聽覺信息不同步）也比較敏感，這與腦中處理時間的區塊有關。

那麼上音樂課，是不是也能對受試者造成這類影響呢？

這分研究測試的結果是，只有學了鋼琴的第一組人，在視聽訊息處理能力上有顯著進步，他們沮喪、焦慮、緊張的程度也降低了。三組人從臉部表情辨別情緒狀態的能力都沒有增加——唯一的例外是，受過音樂訓練的第一組跟第二組人，辨識「喜悅」的準確度都大有提高。而這些差異，從試驗開始三週以後，就呈現出來了。

這樣的發現，為自閉症以及憂鬱、壓力相關問題的治療，提供了一個新的可能；也再次以不同的角度說明，音樂教育如何讓人們從中獲益。

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