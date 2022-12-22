「機甲上身」仿生手套助鋼琴名家再創傳奇

【文/MUZIK】

1998年，58歲的巴西傳奇鋼琴家João Carlos Martins舉辦了「最後一場演奏會」——他知道，三天之後，他的右手就將無法動彈。

然而出乎意料的是，年逾八旬的Martins上個月竟然重回琴前，又一次成功地在卡內基廳舉行了睽違二十多年的演奏會——距離1961年他21歲時首登此廳的演出，剛好是一甲子。

João Carlos Martins 7歲在巴西開始習琴，半年後贏得國際巴赫大賽首獎，很早便進入紐約的巔峰音樂圈，曾經為金恩博士、羅斯福總統遺孀等名人演奏。但就在二十多歲、事業如日中天之際，他卻發現自己的右手在練琴數小時後，就會不自主地捲曲，並很快就確診為局部肌肉張力不全症。29歲在中央公園踢足球時傷及尺神經，讓他右手的狀況更加惡化——相信輪迴的他只能說，自己兩百年前八成是個壞人吧。

1970年，他賣掉鋼琴、從紐約返回巴西，行至人生谷底、甚至曾想自殺了事。挺過25次手術及不同的療程之後，才終於又能演奏；無奈禍不單行，1995年在保加利亞錄音期間，又受到兩名劫匪襲擊，導致腦震盪，在醫院裡一躺就是9個月。

1998年的最後演奏會結束不久，Martins就接受了右手尺神經切斷手術，從此再也無法以雙手彈琴，直到轉往指揮領域，並在為窮困少年舉行演出方面找到樂趣，才於巴西重獲新生。

2020年，Martins指揮的一場音樂會結束之後，工業與汽車設計師Ubiratan Bizarro Costa來到後臺，送給他一雙仿生手套——雖然Martins很受感動，但他也坦言，戴上這組原型機，看起來一點都不像是要彈琴，反而比較像在扮演《星際大戰》的黑武士：「我可能可以用它們打贏一場拳擊賽吧，但對彈琴一點幫助也沒有。」

過了一週，Martins邀Costa到家裡午餐，一起討論、改進手套的設計，最後採用黑色複合橡膠材料（neoprene）、以3D列印技術做出框架，並在指套上方嵌入不銹鋼條——這些發想自F1賽車懸吊系統的鋼條，能讓他的手指在壓完琴鍵之後得以復位，而不會僵停在鍵上——首次試戴新手套，簡直難以想像十指重聽使喚的他，馬上就試彈了蕭邦的夜曲，再來是巴赫……又能親自快速彈出各種和弦的美妙，讓他稱此權宜之物，可謂科學家與神經學家為局部肌肉張力不全症尋找解方過程中的一大進步。

上個月在卡內基廳的演出之中，他除了指揮NOVUS NY管弦樂團，帶來巴赫以及魏拉羅伯士等巴西作曲家的音樂，當然還要自己彈琴——即使彈不了當年的兩首協奏曲，而代之以舒曼的《兒時即景》，但對失去演奏能力多年的他而言，能夠再度以鋼琴家身分登臺、並以十指重操其琴，無疑已是奇蹟。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》