快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

並非幻覺 小提琴詭音確有其事

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

科學家證明，長久以來被認為可能只存在於我們腦中的小提琴詭音，其實並非幻覺，而是確實可徵的物理現象。

1714年，義大利小提琴家塔替尼（Giuseppe Tartini）發現，用小提琴演奏雙音時，竟會意外地聽到第三個音，後來這第三個音因為混合了原本兩音的頻率，而被命名為合音（combination tone）。

過去認為，這個合音並非由樂器發出，而是聲音在我們耳中透過耳蝸放大時生成的。

19世紀，物理學家Hermann von Helmholtz表明：有些樂器或許能夠自己產生合音。為了探索這個現象，義大利佛羅倫斯大學名譽教授Giovanni CECCHI領導的研究團隊，藉著分析職業小提琴家在五把年紀與品質各有差異的琴上、演奏同一對雙音的錄音，著手調查各琴產生的合音之異。

用電腦將這些琴產生的聲波依不同頻率分解之後，發現每把琴都發出了合音，而且最老的琴發出的合音最強——1700年在波隆納製作的古董發出的合音，竟然比大量生產的現代琴強上75%之多。

他們還邀來11位職業及業餘音樂家來聽高檔小提琴的錄音，而且故意拿掉了其中部分合音，結果厲害的聽者每一次都能辨別出合音的有無，就算是準確率最低的受試者，命中率仍然高達93%。

劍橋大學桂冠教授Jim Woodhouse指出，該研究顯示，合音是由琴身裡的空氣振動所生。除了琴弦，琴身的形狀也在形塑聲音的過程之中扮演要角，而高檔小提琴的琴身製作更為精細，所以要找到合音夠強的高品質現代琴並非難事。

Cecchi團隊接下來打算研究更多小提琴，以找出樂器裡產生合音的確切部位。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

拉近學童與西洋樂器的距離 文安國小長笛、小提琴成團

圍毆事件未落實訪談錄音 監院糾正嘉義監獄鹿草分監

蘇震清指錄音雜訊6小時控書記官變造證據 她喊冤：電腦錄的

王力宏婚變1年不寂寞 被爆老朋友相伴過日

相關新聞

並非幻覺 小提琴詭音確有其事

科學家證明，長久以來被認為可能只存在於我們腦中的小提琴詭音，其實並非幻覺，而是確實可徵的物理現象。

琉森音樂節藝術總監2025將換人

自1999年擔任琉森音樂節藝術總監、在位已逾二十年的Michael Haefliger選擇不再續約，將於現行合約期滿的2025年末卸任。

客座轉正 BBC愛樂聘請老夥伴接任首席指揮

BBC愛樂聘任芬蘭指揮、小提琴家John Storgårds，接下Omer Meir Wellber的位置，出任首席指揮。

每月一亮點、近半是獨家 衛武營公布2023上半年節目

衛武營國家藝術文化中心公開2023上半年節目，國際知名交響樂團、舞蹈戲劇音樂等大師陣容集結，總計40多檔、超過90場精彩演出與活動，每個月更集中展現「親近好玩」、「瘋狂大膽」、「管風琴音樂節」、「衛武營國際音樂節」、「經典再現」以及「大師上場」等不同節目亮點。

君非鼠，焉知鼠之樂？實驗發現：愛樂，人鼠皆同

音樂有著讓許多人自動隨之搖頭晃腦、手舞足蹈的神奇魔力。不過科學家近來發現，老鼠（當然，就是實驗用的小白鼠）同樣會情不自禁地和著韻律點頭，似乎相當沉浸在音樂之中，這也為研究動物心智及音樂和舞蹈的起源，提供了新的取徑。

「因為你不會忘記」——音樂乃逆轉失憶之鑰

已有研究指出，聽歌、唱歌，在情感與行為方面，都能為阿茲海默症與其它類型的失憶症患者帶來好處；而且也可舒緩照護者的情緒、減輕壓力與焦慮；還能成為關心者與病患（尤其是溝通有困難的患者）建立連結的一種方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。