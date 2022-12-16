並非幻覺 小提琴詭音確有其事

【文/MUZIK】

科學家證明，長久以來被認為可能只存在於我們腦中的小提琴詭音，其實並非幻覺，而是確實可徵的物理現象。

1714年，義大利小提琴家塔替尼（Giuseppe Tartini）發現，用小提琴演奏雙音時，竟會意外地聽到第三個音，後來這第三個音因為混合了原本兩音的頻率，而被命名為合音（combination tone）。

過去認為，這個合音並非由樂器發出，而是聲音在我們耳中透過耳蝸放大時生成的。

19世紀，物理學家Hermann von Helmholtz表明：有些樂器或許能夠自己產生合音。為了探索這個現象，義大利佛羅倫斯大學名譽教授Giovanni CECCHI領導的研究團隊，藉著分析職業小提琴家在五把年紀與品質各有差異的琴上、演奏同一對雙音的錄音，著手調查各琴產生的合音之異。

用電腦將這些琴產生的聲波依不同頻率分解之後，發現每把琴都發出了合音，而且最老的琴發出的合音最強——1700年在波隆納製作的古董發出的合音，竟然比大量生產的現代琴強上75%之多。

他們還邀來11位職業及業餘音樂家來聽高檔小提琴的錄音，而且故意拿掉了其中部分合音，結果厲害的聽者每一次都能辨別出合音的有無，就算是準確率最低的受試者，命中率仍然高達93%。

劍橋大學桂冠教授Jim Woodhouse指出，該研究顯示，合音是由琴身裡的空氣振動所生。除了琴弦，琴身的形狀也在形塑聲音的過程之中扮演要角，而高檔小提琴的琴身製作更為精細，所以要找到合音夠強的高品質現代琴並非難事。

Cecchi團隊接下來打算研究更多小提琴，以找出樂器裡產生合音的確切部位。

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