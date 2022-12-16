琉森音樂節藝術總監2025將換人

【文/MUZIK】

自1999年擔任琉森音樂節藝術總監、在位已逾二十年的Michael Haefliger選擇不再續約，將於現行合約期滿的2025年末卸任；該節董事會也已組成遴選委員會，物色接替人選。

Michael Haefliger 1961年生於柏林，是男高音Ernst Haefliger之子，原為小提琴獨奏家，曾是Young Artists in Concert音樂節創始人之一。61歲的他此前曾對媒體表示，是時候把這分珍寶交到後人手上了，而在接下來的三年之中，他的首要之務，仍是以不變的熱情與活力，繼續做好音樂節的工作。

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