快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

琉森音樂節藝術總監2025將換人

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

自1999年擔任琉森音樂節藝術總監、在位已逾二十年的Michael Haefliger選擇不再續約，將於現行合約期滿的2025年末卸任；該節董事會也已組成遴選委員會，物色接替人選。

Michael Haefliger 1961年生於柏林，是男高音Ernst Haefliger之子，原為小提琴獨奏家，曾是Young Artists in Concert音樂節創始人之一。61歲的他此前曾對媒體表示，是時候把這分珍寶交到後人手上了，而在接下來的三年之中，他的首要之務，仍是以不變的熱情與活力，繼續做好音樂節的工作。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

田中馬拉松選手之夜 打造台灣心田中音樂節台味十足

後浦草地野餐音樂節登場 超人氣排隊餐車快閃金門

TVBS版「營業中」超展開 謝金燕接下藝術總監開沙龍店

遊瑞士現折萬元！瑞旅局攜手業者 ITF旅展推優惠

相關新聞

並非幻覺 小提琴詭音確有其事

科學家證明，長久以來被認為可能只存在於我們腦中的小提琴詭音，其實並非幻覺，而是確實可徵的物理現象。

琉森音樂節藝術總監2025將換人

自1999年擔任琉森音樂節藝術總監、在位已逾二十年的Michael Haefliger選擇不再續約，將於現行合約期滿的2025年末卸任。

客座轉正 BBC愛樂聘請老夥伴接任首席指揮

BBC愛樂聘任芬蘭指揮、小提琴家John Storgårds，接下Omer Meir Wellber的位置，出任首席指揮。

每月一亮點、近半是獨家 衛武營公布2023上半年節目

衛武營國家藝術文化中心公開2023上半年節目，國際知名交響樂團、舞蹈戲劇音樂等大師陣容集結，總計40多檔、超過90場精彩演出與活動，每個月更集中展現「親近好玩」、「瘋狂大膽」、「管風琴音樂節」、「衛武營國際音樂節」、「經典再現」以及「大師上場」等不同節目亮點。

君非鼠，焉知鼠之樂？實驗發現：愛樂，人鼠皆同

音樂有著讓許多人自動隨之搖頭晃腦、手舞足蹈的神奇魔力。不過科學家近來發現，老鼠（當然，就是實驗用的小白鼠）同樣會情不自禁地和著韻律點頭，似乎相當沉浸在音樂之中，這也為研究動物心智及音樂和舞蹈的起源，提供了新的取徑。

「因為你不會忘記」——音樂乃逆轉失憶之鑰

已有研究指出，聽歌、唱歌，在情感與行為方面，都能為阿茲海默症與其它類型的失憶症患者帶來好處；而且也可舒緩照護者的情緒、減輕壓力與焦慮；還能成為關心者與病患（尤其是溝通有困難的患者）建立連結的一種方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。