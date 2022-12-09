每月一亮點、近半是獨家 衛武營公布2023上半年節目

【文/MUZIK】

衛武營國家藝術文化中心公開2023上半年節目，國際知名交響樂團、舞蹈戲劇音樂等大師陣容集結，總計40多檔、超過90場精彩演出與活動——包括小時光系列、大玩樂家系列、瘋迷24小時系列與兩大音樂節，5個獨家品牌加上高達19檔的獨家節目——每個月更集中展現「親近好玩」、「瘋狂大膽」、「管風琴音樂節」、「衛武營國際音樂節」、「經典再現」以及「大師上場」等不同節目亮點。目前除了【衛武營小時光】 已於11月初搶先啟售，其他各檔演出將在12月15日（四）中午12:00，開放會員早鳥75折、12月22日（四）全民早鳥8折。

一月：親近好玩

應對跨年與新春兩大假期，衛武營推出古典樂、爵士樂、音樂劇還有新春系列等適合闔家參與的活動。

每年1月1日《維也納愛樂新年音樂會》是全球樂迷們眾所期待的年度盛事，衛武營同步舉辦《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》至今已15年，2023年也將持續進行；1月2日音樂廳接續演出《摩城之聲 搖滾古巴》，將由低音提琴暨作曲家徐崇育帶領Jazz Supreme爵士樂團與兩位古巴知名樂手，復刻60年代摩城黑人靈魂樂的經典，並重新詮釋 Irakere 搖滾不羈的樂風，歡迎所有的樂迷們一起隨著音樂盡情放鬆搖擺。

未演先轟動的《勸世三姊妹》音樂劇即將於1月6日（五）至8日（日）在衛武營進行全臺獨家首演！內容描述三姊妹闊別多年重歸故土，為得到遺產開始跳起牽亡歌陣，從對人生的怨嘆到和解，唱出生命裡的諸多缺憾與心聲，讓臺派喪葬禮俗搖身一變，成為在地小鎮的生死嘉年華，笑中帶淚的劇情與歌曲絕對讓觀眾回味無窮。

春節期間，大年初三（1月24日）至初五（1月26日）連續三天，振宗藝術團《鼓樂龍獅慶吉祥》、身聲跨劇場《希望之翼》、長義閣掌中劇團的偶，沉默了《皆大歡喜》，將分別在榕樹廣場、3樓樹冠大廳和戶外劇場等公共空間，以氣勢磅薄的舞龍舞獅、熱情森巴高蹺嘉年華、精湛的掌中戲，邀請大家一起來走春！

二月：瘋狂大膽

2022年向流行音樂界大師們致敬的大玩樂家系列，打破流行與古典樂的界線，節目甫推出票房即開出紅盤。2023年2月4日（六）、5日（日）大玩樂家2－《洪一峰×簡文彬×許富凱跨樂衛武營音樂會》，寶島歌王洪一峰充滿本土情懷的作品將以古典樂編曲，由簡文彬指揮，長榮交響樂團演奏、金曲臺語歌王許富凱演唱。

古典樂迷必來朝聖，全臺唯一一場24小時馬拉松式古典樂盛宴，《瘋迷24莫札特》從2月11日（六）到2月12日（日），由音樂家與管弦樂團24小時接力連演莫札特作品，並有跨界演出、主題講座等計畫，讓聽眾透過不同角度，認識音樂天才莫札特傳奇的一生。

臺灣國樂團首次結合國樂與新馬戲的新形式音樂劇場《魔幻時空大稻埕》，2月25日（六）、26日（日）也將在戲劇院上演，將為觀眾開啟一段魔幻的時空旅程。

三月：全新混種歌劇+管風琴音樂節

【2023衛武營管風琴音樂節】特別邀請管風琴天后艾普卡娜（Iveta APKALNA） 擔任音樂節藝術總監，演繹古今大師經典，並串聯屏東演藝廳，舉辦別出心裁的三場音樂會，包含獨奏、交響樂與二重奏的形式，讓民眾感受亞洲最大管風琴的多變魅力。

3月的衛武營還可以看到國際音樂名家、當代劇場大師以及傳統戲劇天團的精彩作品。波蘭鋼琴家安德佐夫斯基（Piotr ANDERSZEWSKI），將於3月3日（五）音樂廳演出《大師風範》皮奥特．安德佐夫斯基鋼琴獨奏會，被英國《衛報》佳評為「以無比清晰智慧及音樂洞察力來演奏」，結合詩意與創造力的精緻演出，展現無懈可擊的大師風範。此外，還有一場由以色列指揮大師殷巴爾（Eliahu INBAL）帶領臺北市立交響樂團旋風拜訪高雄的音樂盛宴《殷巴爾與蕭斯塔科維契第13號》，這場在3月19日（日）的演出將動員150位音樂家共同呈現具猶太血統的瑞士裔美國作曲家布洛赫及俄國作曲家蕭斯塔科維契作品，獻給南臺灣樂迷朋友最具分量的音樂會。

明華園戲劇總團最新力作《東海鍾離》，由國家文藝獎劇作家陳勝國擔任編導，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，描述漢鍾離成仙的故事，3月11日（六）、12日（日）將於歌劇院寫下「八仙傳奇系列」最終章。3月24日（五）至26日（日）當代劇場大師羅伯•勒帕吉（Robert LEPAGE）與製作團隊「機器神」重訪衛武營，帶來全新製作《庫維爾1975：青春浪潮》，勾勒出17歲少年西蒙面對複雜親友感情和社會動盪的青春輪廓。

3月17日（五）至19日（日）的全新混種當代歌劇《天中殺》，將臺灣文學瑰寶黃靈芝的同名短篇小說改編，以卡夫卡式的敘事，反映出大時代下卑微小人物的生存困境。編劇暨導演鴻鴻將聯手作曲家李元貞與爵士樂手謝明諺，以充滿彈性的爵士樂風格為槓桿，打造出融合室內樂、聲樂演唱與薩克斯風自由協奏的當代歌劇，邀您一同在「混種」中找到藝術開創的全新可能。

「舞蹈風景－亞洲舞蹈影像共製計畫」由新加坡濱海藝術中心倡議，攜手香港大館－古蹟及藝術館、臺中國家歌劇院以及衛武營推出一系列舞蹈影片，邀請藝術家們在不同場域、從不同主題汲取靈感，讓舞蹈和影像相互交織，3月10日（五）至3月12日（日）於衛武營演講廳播映，帶領觀眾欣賞各地華人藝術家的多元文化面貌。

四月：當代跨界與傳承

4月【2023衛武營國際音樂節】邀請當今國際樂壇上最具代表性的亞洲女性作曲家陳銀淑（Unsuk CHIN）出任藝術總監，規劃7檔跨世代多元音樂會，在4月14日（五）至4月23日（日）10天中，呈現當代音樂的豐富表現性。

國光劇團也將在4月帶來京劇與科技結合的嶄新風貌，4月8日（六）、9日（日），由戴君芳執導《狐仙》，打造煙霧縹緲山林絕美舞台，頂尖翹楚京劇演員盛鑑、黃宇琳，攜手飾演既仙且魅的深情白狐，青春美旦林庭瑜、凌嘉臨，共同挑戰輪迴轉世別樣情深。

五月：經典再現

多部經典作品復刻與創新都在5月上演。2023年適逢雲門舞集50週年，特別邀請創辦人林懷民，重現經典舞作《薪傳》，這齣45歲的傳奇之作將由林懷民親自排練年輕舞者，並與朱宗慶打擊樂團合作於5月12日（五）至14日（日）共同演出，復刻與傳承《薪傳》流傳四十餘載，不畏艱難、挑戰逆境的精神。

被許多小提琴家視為最偉大的經典作品之一的巴赫d小調第二號無伴奏小提琴組曲，法國國立希里爾拉帕普編舞中心總監尤法．皮克（Yuval PICK）被其中的情感力量撼動，挖掘音樂核心並以舞者的肢體展現，由8位舞者與古典樂經典巨作，交織出舞蹈與弦樂間的對話。《巴赫d小調》將於5月27日（六）、28日（日）亞洲首演、衛武營獨家演出。

5月20（六）福爾摩沙巴洛克古樂團《巴洛克的璀璨與奇幻-歌劇選粹》，此次邀請日裔古樂小提琴名家寺神戶亮、男中音馬克．摹雍（Marc MAUILLON），共同詮釋三位同時代卻風格迥異的巴洛克作曲家的代表作。國藝會「新人新視野」提供新銳創作者嶄露頭角機會，第15屆三位優秀創作者張雅媛《喂！你好……我叫高敏》、楊世豪《After》、戴啟倫《大解脫者》，將一同於5月20日（六）、21日（日）在繪景工廠呈現

六月：大師上場震撼感官

6月份眾多音樂、舞蹈與戲劇大師作品齊聚衛武營，韓國當代舞教母安銀美、鹿特丹愛樂管弦樂團，更選擇衛武營做為疫後訪臺的第一站！

南韓編舞家安銀美企圖從「20歲」這個充滿無限可能與各種疑惑的年紀中尋求解答，故特別邀請出生於2000年（龍年）的年輕舞者與首爾安銀美舞團成員攜手合作《千禧之龍》，6月10日（六）、11日（日）一同透過舞蹈摸索未來的答案。

《NSO呂紹嘉與史蒂芬‧賀夫》 6月10日（六）將帶來2位俄羅斯音樂巨擘的作品，上半場由拉赫曼尼諾夫的旋律帶領觀眾一窺作曲家的內心世界，下半場則是蕭斯塔科維契二戰時期的史詩鉅作第八號交響曲。

相隔四年，鹿特丹愛樂管弦樂團終於再度造訪衛武營。《焦點荷蘭》鹿特丹愛樂管弦樂團6月16日（五）、17日（六）兩場演出，由曾獲馬勒國際指揮大賽首獎指揮家沙尼（Lahav SHANI）將與鹿特丹愛樂帶來布拉姆斯琢磨二十年、突破生涯瓶頸的第一號交響曲，與柴科夫斯基寫盡人生體悟的《悲愴》交響曲。16日的節目除了布拉姆斯交響曲外，小提琴家黃俊文將帶來布拉姆斯小提琴協奏曲，展現作曲家更內在、融合狂想與寧靜的一面；17 日音樂會上半場焦點在貝多芬以狂飆精神拓展古典音樂語彙的第三號鋼琴協奏曲，由2021蕭邦大賽首獎得主劉曉禹擔綱獨奏，這是他首次在臺演出協奏曲，令人引頸期待。

在戲劇部分，6月2日（五）至4日（日）《沒有人想交作業》劇場版Round 2，內容描述6位40歲大叔之間矛盾的兄弟情誼，縱使幹話連篇卻始終真心相挺，好評不斷的療癒系喜劇，絕對讓觀眾「心有戚戚焉」。6月17日（六）、18日（日）由拾念劇集、無獨有偶、施如芳共同創作的《鯨之嶋》，透過當代偶戲、南北管建立島嶼奇幻的寓言氛圍，《鯨之嶋》以臺灣島的地理意象為劇本創作底蘊，融合科普知識的敘事策略，形塑出「屬於臺灣自己的山海經」寓言故事。

「無畏之心，航向前境」衛武營2023上半年節目一覽

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