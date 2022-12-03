快訊

孟耿如兼顧工作、育兒身心俱疲 怨黃子佼這件事嘆：我自己選的

金控想用老本配息恐遭金管會拒絕 明年股利現難關

嫌臨床患者氧氣機太吵！德72歲婦人竟2度關機、遭控過失殺人未遂被捕

君非鼠，焉知鼠之樂？實驗發現：愛樂，人鼠皆同

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

音樂有著讓許多人自動隨之搖頭晃腦、手舞足蹈的神奇魔力。不過科學家近來發現，老鼠（當然，就是實驗用的小白鼠）同樣會情不自禁地和著韻律點頭，似乎相當沉浸在音樂之中，這也為研究動物心智及音樂和舞蹈的起源，提供了新的取徑。

東京大學副教授高橋宏知（Hirokazu Takahashi）指出，老鼠未經訓練，也沒有預先暴露於音樂之中，天生就有與節拍同步的能力。音樂強烈地吸引鼠腦，對情緒與認知造成很大的影響。

其實網路上各種動物隨音樂鳴叫、起舞的影片多如牛毛，但這篇發表於《Science Advances》的研究，是以科學方式探究這類現象的先驅之一。他們以10隻老鼠為對象，先在老鼠身上裝設無線迷你加速度計，好測量頭部的輕微動作，再分別以原始速度的75%、100%、200%、400%，播放取自莫札特D大調雙鋼琴奏鳴曲的選段；另有20位人類志願者也參加了這次實驗。

原本科學家們認為，老鼠們的心律比人類高，應該也會比較喜歡速度更快的音樂，但實情卻是兩個物種腦中的時間常數（time constant）非常接近。一場實驗下來，發現鼠與人同樣傾向與120至140bpm速度的音樂同步——與莫札特原本曲中所設定132bpm的速度相合，這或許顯示，我們對所謂「合拍」，有著共同的甜蜜點——而且鼠與人隨音樂擺頭的節奏也十分相近；而當音樂速度愈快時，擺頭的幅度也會跟著縮小。

高橋認為，這樣的結果表示，這種與音樂拍子同步的能力，應該是取決於腦中的時間常數。

目前這個研究團隊仍在探索旋律、和聲等音樂的其它面向，與大腦動態之間的關聯。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

好讀周報／老鼠會打拍子 天生具與節奏同步本能

小姐弟被「惡犬」猛追嚇到尖叫狂奔 本尊現身家長傻眼：以為是大老鼠

放一堆黏鼠板為何仍抓不到？他調監視器驚見超狡猾手法嚇壞：這老鼠成精了

直擊「比頭大巨鼠」爽逛精品店！爬名牌包又跳上真皮帽玩溜滑梯 萬人嚇瘋

相關新聞

君非鼠，焉知鼠之樂？實驗發現：愛樂，人鼠皆同

音樂有著讓許多人自動隨之搖頭晃腦、手舞足蹈的神奇魔力。不過科學家近來發現，老鼠（當然，就是實驗用的小白鼠）同樣會情不自禁地和著韻律點頭，似乎相當沉浸在音樂之中，這也為研究動物心智及音樂和舞蹈的起源，提供了新的取徑。

「因為你不會忘記」——音樂乃逆轉失憶之鑰

已有研究指出，聽歌、唱歌，在情感與行為方面，都能為阿茲海默症與其它類型的失憶症患者帶來好處；而且也可舒緩照護者的情緒、減輕壓力與焦慮；還能成為關心者與病患（尤其是溝通有困難的患者）建立連結的一種方式。

奇美博物館30週年版「幸福聖誕樹」亮相 12月中百餘場演出慶佳節

奇美博物館今年的「聖誕週末」系列活動，將於12/17（六）起，連續兩個週末登場，四天總計逾百場演出，創下有史以來最多的紀錄，以目不暇給的企劃，打造溫馨難忘的聖誕佳節。

小澤征爾XSKO上太空！史上首次，樂團演奏直送宇宙，12月1日世界首播

11月23日（三），下午6點半，於日本長野縣松本市的KISSEI文化廳中，小澤征爾睽違4年指揮齋藤紀念管弦樂團（SKO），貝多芬的《艾格蒙》序曲的直播訊號，乘著「希望」之名，傳至國際太空站（ISS）的太空人若田光一。史上第一次，樂團演奏樂音直播送至太空！本次直播影像，在12月1日中午12點（日本時間，台灣時間上午11點），於小澤征爾官方YouTube頻道進行世界同步首播。

「你有想過座頭鯨的感受嗎？」刪減版《芬加爾岩洞》示警生態危機

孟德爾頌的《赫布里德》序曲（Die Hebriden，一般常以 Breitkopf & Härtel出版時使用的「《芬加爾岩洞》序曲」稱之），是他受英格蘭與蘇格蘭之行啟發，於1830年譜寫的作品。如今，作曲家Ewan Campbell與劍橋大學經濟學家Matthew Agarwala合作，欲藉拿掉此曲部分音符的「刪減版本」，提醒大眾注意生物多樣性日趨減損的危機。

複製史特拉第瓦里不是夢？奈米級儀器深入名琴塗層之秘

既有漂亮的外表、又有美妙的聲音，一向以內外兼備著稱的史特拉第瓦里名琴，到底當初製造時用了什麼樣的神秘技術？數百年來都是樂壇上熱度不衰的經典話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。