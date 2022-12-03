君非鼠，焉知鼠之樂？實驗發現：愛樂，人鼠皆同

【文/MUZIK】

音樂有著讓許多人自動隨之搖頭晃腦、手舞足蹈的神奇魔力。不過科學家近來發現，老鼠（當然，就是實驗用的小白鼠）同樣會情不自禁地和著韻律點頭，似乎相當沉浸在音樂之中，這也為研究動物心智及音樂和舞蹈的起源，提供了新的取徑。

東京大學副教授高橋宏知（Hirokazu Takahashi）指出，老鼠未經訓練，也沒有預先暴露於音樂之中，天生就有與節拍同步的能力。音樂強烈地吸引鼠腦，對情緒與認知造成很大的影響。

其實網路上各種動物隨音樂鳴叫、起舞的影片多如牛毛，但這篇發表於《Science Advances》的 研究 ，是以科學方式探究這類現象的先驅之一。他們以10隻老鼠為對象，先在老鼠身上裝設無線迷你加速度計，好測量頭部的輕微動作，再分別以原始速度的75%、100%、200%、400%，播放取自莫札特D大調雙鋼琴奏鳴曲的選段；另有20位人類志願者也參加了這次實驗。

原本科學家們認為，老鼠們的心律比人類高，應該也會比較喜歡速度更快的音樂，但實情卻是兩個物種腦中的時間常數（time constant）非常接近。一場實驗下來，發現鼠與人同樣傾向與120至140bpm速度的音樂同步——與莫札特原本曲中所設定132bpm的速度相合，這或許顯示，我們對所謂「合拍」，有著共同的甜蜜點——而且鼠與人隨音樂擺頭的節奏也十分相近；而當音樂速度愈快時，擺頭的幅度也會跟著縮小。

高橋認為，這樣的結果表示，這種與音樂拍子同步的能力，應該是取決於腦中的時間常數。

目前這個研究團隊仍在探索旋律、和聲等音樂的其它面向，與大腦動態之間的關聯。

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