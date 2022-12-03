「因為你不會忘記」——音樂乃逆轉失憶之鑰

【文/MUZIK】

阿茲海默症是一種漸進式的腦部疾病，它會導致腦細胞的消耗與死亡，從而毀損記憶，起初患者會很難記起近期的事情，隨著記憶持續崩壞，狀況還會進一步惡化，乃至工作與日常生活都受到明顯影響，這也是造成失憶症（影響日常記憶、思考、社交能力的症候群之統稱）最主要的原因之一——但遭受該病侵襲者的音樂記憶卻通常仍在、與之相關的腦部區塊相對未受損傷——已有研究指出，聽歌、唱歌，在情感與行為方面，都能為阿茲海默症與其它類型的失憶症患者帶來好處；而且也可舒緩照護者的情緒、減輕壓力與焦慮；還能成為關心者與病患（尤其是溝通有困難的患者）建立連結的一種方式。

2020年，光在美國，就有多達580萬阿茲海默症患者，預估2060年時，這個數字還會增加到1400萬之多。如果想要用音樂來幫助患者，不妨參考如下要訣：

1.想想患者喜歡什麼樣的音樂？什麼可以喚起他生活中曾經歷過的快樂時光？可向其家人、朋友尋求協助。

2.設定氣氛：舒緩的音樂，可以讓患者平靜地度過用餐時光或沐浴時間；若想振奮其心，則可選用速度較快的曲目。

3.避免過度刺激：放音樂時，要盡量減少其它會造成干擾的噪音，例如關掉電視、關上門；根據患者的聽力來設定音樂的音量，而且要選用沒有插入廣告的音樂，以免造成患者的困惑。

4.鼓勵搭配活動：幫助患者隨音樂鼓掌、打拍子，一起跳舞更好。

5.跟著唱：與患者一起哼歌，可以改善他們的心情，還能增進彼此的關係。一些較早的研究顯示，音樂記憶與其它類型記憶運作的方式不同，而歌唱有助於刺激這些特殊的記憶

6.注意患者的反應，多播他們徜徉其中的音樂，跳過那些他們不喜歡的曲目。

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