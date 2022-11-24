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小澤征爾XSKO上太空！史上首次，樂團演奏直送宇宙，12月1日世界首播

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲史上首次，樂團演奏的樂音，直播到國際太空站（©大窪道治）
▲史上首次，樂團演奏的樂音，直播到國際太空站（©大窪道治）

【文/MUZIK】

11月23日（三），下午6點半，於日本長野縣松本市的KISSEI文化廳中，小澤征爾睽違4年指揮齋藤紀念管弦樂團（SKO），貝多芬的《艾格蒙》序曲的直播訊號，乘著「希望」之名，傳至國際太空站（ISS）的太空人若田光一。史上第一次，樂團演奏樂音直播送至太空！本次直播影像，在12月1日中午12點（日本時間，台灣時間上午11點），於小澤征爾官方YouTube頻道進行世界同步首播。

本次的演奏，是小澤征爾／SKO與JAXA（宇宙航空研究開發機構）共同發起的「One Earth Mission – Unite with Music」企劃中的一環。現在的世界，新冠疫情在各地持續不歇、歐洲捲入戰爭的混亂與苦悲──同樣面對艱困時代的我們，現在開始更該是不分你我，一起同為「地球子民」的彼此，相互協助的時刻。本計劃，正是希望向世界傳送這項訊息。

小澤征爾表示，音樂，能夠超越語言、超越國家、超越宗教、超越政治……連接人與人的心：「透過音樂，能讓我們感受到，大家都是住在同一個星球、都同樣是人類的一員，衷心期盼大家能夠同心一體。」

今年是JAXA的30週年，成立初始，正是日本首位太空人毛利衛進行首次宇宙航行，象徵著日本「有人太空」時代的來臨；齋藤紀念管弦樂團的根據地：小澤征爾松本音樂節，也於今年適逢開幕30週年。在這重要的時刻，由87歲的小澤征爾最深刻的音樂見解，純粹又強烈地連接至如同音樂家人般的SKO，兩者一同演奏的樂音，超越了性別和年齡、種族與國界──更跨越了所有的高牆，連結人與人的心，這份樂音，以地球等級的規模，傳達給宇宙中的太空人若田光一，在那一瞬間，讓我們皆能感受到，大家都是生活在同一星球的同胞。

本次音樂直播影像，將於12月1日中午12點（日本時間，台灣時間早上11點）在小澤征爾官方YouTube頻道世界公開首播，邀請大家一同感受，這個與宇宙連結的特殊時刻。

※小澤征爾官方YouTube頻道

※One Earth Mission – Unite with Music計畫官方網站（繁體中文）

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