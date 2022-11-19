複製史特拉第瓦里不是夢？奈米級儀器深入名琴塗層之秘

【文/MUZIK】

既有漂亮的外表、又有美妙的聲音，一向以內外兼備著稱的史特拉第瓦里名琴，到底當初製造時用了什麼樣的神秘技術？數百年來都是樂壇上熱度不衰的經典話題。

以往的研究顯示，史特拉第瓦里製作的一些弦樂器，最外層的清漆之下，都有一道隱藏的塗層，可以填補木料裡的空隙、使其更為平滑，從而改變共振效果，造就非同凡響的美聲。所以找出這道塗層的成分，可能就是解開名琴之謎，甚至依此成功做出現代複製品的關鍵之一。

Lisa Vaccari、Marco Malagodi與同儕們組成的團隊，以San Lorenzo 1718與Toscano 1690兩把名琴為樣本，想要找出能夠確認塗層成分的技術。他們先以過去用於古名琴研究的傅立葉轉換同步輻射紅外光譜顯微鏡（synchrotron radiation Fourier-transform infrared spectromicroscopy）觀察，確認兩把琴都有這道塗層，但是無法辨別塗層與鄰近木料的成分；於是他們再用紅外線散射式近場掃描顯微鏡（infrared scattering-type scanning near field microscopy，IR s-SNOM）分析——這種儀器有可以收集數十奈米寬度影像的顯微鏡，並能測量塗層與木料散射的紅外線，由此獲得它們化學成分的相關資訊——發現兩把琴木料與清漆之間的塗層，都含有以蛋白質為基礎的化合物，聚集成奈米大小的斑塊。

研究者依此指出，紅外線散射式近場掃描顯微鏡可以提供小提琴琴面材料的精細3D圖像，未來可以將其運用在辨識多塗層文物複合成分的探索上。

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研究報告

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