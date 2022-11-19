「你有想過座頭鯨的感受嗎？」刪減版《芬加爾岩洞》示警生態危機

【文/MUZIK】

孟德爾頌的《赫布里德》序曲（Die Hebriden，一般常以 Breitkopf & Härtel出版時使用的「《芬加爾岩洞》序曲」稱之），是他受英格蘭與蘇格蘭之行啟發，於1830年譜寫的作品。如今，作曲家Ewan Campbell與劍橋大學經濟學家Matthew Agarwala合作，欲藉拿掉此曲部分音符的「刪減版本」，提醒大眾注意生物多樣性日趨減損的危機。

Agarwala指出，過去一個世紀以來，有上百萬個物種被逼到絕種邊緣，大自然正「愈趨靜默」，包括他在內的研究者們知情已久，但警訊始終沒有真正深植人心——而與科學報告相比，發自內心、帶有情感的音樂，應該能以另一種方式，引起大家的注意。

孟德爾頌1829年受愛樂協會之邀訪英，到達蘇格蘭Staffa島上的芬加爾岩洞時，靈光乍現，就此寫下了《芬加爾岩洞》序曲開頭以中提琴、大提琴、低音管引人想像洞窟之美的主題。1832年，全曲修改完成，次年在柏林由作曲家親自指揮首演，是他成就極高的巔峰之作，布拉姆斯甚至都說，願拿自己所有的曲子，換一部像《芬加爾岩洞》序曲這樣的作品。

據Agarwala所言，該曲原本約有三萬個音符，大致與1829年、孟德爾頌時代海裡座頭鯨的數量相當（編按：實際上當時估計約有15萬隻），但後來蓬勃發展的捕鯨業，卻把牠們逼入瀕臨絕種的困境。到了1960年代，全球只剩5千隻座頭鯨，直到國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）禁止商業捕鯨，才讓鯨魚數量止跌回升。

2018年時，全球座頭鯨總量達到13萬5千隻，其中13000隻棲息在北大西洋，不過這些鯨魚仍然受到捕魚器具、船隻撞擊、海洋噪音、氣候變遷，以及沿岸棲地遭到破壞的威脅。

當年孟德爾頌坐船前往英國、乃至來到Staffa島的旅途中，很可能親眼看過成群的鯨魚，因此，Agarwala與Campbell選擇了《芬加爾岩洞》序曲這部作品，加以刪減，來反映生態困境。

Campbell把曲譜分成幾個段落，來代表時間的變化；隨著音樂前進，拿掉愈來愈多音符，象徵鯨魚在這數十年間逐漸減少；曲終之時，音符又逐漸回籠，以正向的方式表達期待，希望未來鯨魚數量能以每年8%的幅度成長。

他說明，這個版本走到最低潮的時候，只剩下幾個零零落落、不太著調的音符。但即使面對毀滅性的破壞，大自然仍有復原能力，而且始終美麗，所以就算原曲2/3的內容都不見了，這個蒼白的戲劇化模仿，還是帶著微妙的美感：「『刪減』（Redaction）通常與審查、噤聲的歷史相連，我發現它很適合這部作品，我們展現的，正是人類活動如何讓自然日趨沉默。」

▲Campbell指揮刪減版《芬加爾岩洞》序曲、Agarwala旁白，在英國牛津郡的Wilderness Festival演出（7'20"處）

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》