NSO音樂總監親自攜卷來臺 馬寇爾卅載珍藏贈國圖

【文/MUZIK】

國家交響樂團（NSO）音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）藉搭機往返的機會，將自己過去三十年來收集到的專業音樂典藏，包括手稿、再版原始樂譜，以及盧梭《關於音樂的新記號》（1770版）、最早的音樂史專書——喬瓦尼．巴蒂斯塔．馬提尼的《音樂史》兩冊、德國巴洛克作曲家和音樂理論家約翰．大衛．海尼欽1711年第一版印刷的樂譜《數字低音彈奏法的新發現與基礎指引》等珍貴古籍，從德國親自分批攜帶來臺，並於日前贈予國家圖書館。

馬寇爾在自己的facebook頁面上表示，身為國家交響樂團音樂總監，他不只是要幫助樂團進步，也希望能幫助臺灣音樂文化。過去三十年，他藉著收集專業典籍，從作曲家的樂譜與手稿之中更加了解並貼近音樂，現在是時候將這些收藏交接給下一代。臺灣有很多積極學習的學生和致力教育的老師，期待透過書籍捐贈，能讓後人更上層樓。

這些收藏可以分為三個部分：第一是手稿，包含了作曲家的樂譜和信件，從這些資料可以看到很多作曲家對於音樂學的想法；第二是原始樂譜的再版，可以讓音樂學家從中深入研究——影印的譜容易判讀，比較偏機械式，但作曲家在譜上的筆跡則是有生命的；第三則是音樂理論的書籍，其中有關於1711年巴洛克的音樂的書，所有的基礎盡在其中，若想了解巴洛克音樂就必須閱讀它。

國圖館長曾淑賢則在捐贈儀式上提到，國圖特藏資料豐富，百年以上之西文古籍有五千餘冊，其中不乏圖文並茂之珍善本，加上此次入藏之六本珍貴西洋音樂相關書籍，國圖自當妥善整理與維護，並盡速數位化上網，提供讀者閱覽、欣賞及研究之用，以盡社會教育最大之推廣：「本次捐贈的六本書籍，都是馬寇爾先生親自一本一本帶來臺灣，就是擔心其他運送方式會造成書籍損傷。誠如各位了解，國家圖書館有很珍貴的中文古籍謄本。一直以來，我們在中文古籍保存這塊，在世界上是佔有一席之地。我們亦了解世界文化交流的重要性，然而過去在西洋古籍收集方面，這種超過百年的書，除了搜集困難，市場上採購也是所費不貲。因此，這次馬寇爾先生捐贈的資料，在音樂史上代表的意義重大。」

馬寇爾還說，這只是個開始，之後將陸續提供一些在臺灣較難取得且有助於研究的古籍。看到古書受到國圖的妥善對待、也被電子化，讓他很高興能為幫助臺灣的下一代做出貢獻，並感謝國圖接受這分捐贈。

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