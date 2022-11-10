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「一定要讓更多觀眾，看到這麼精采的作品！」 朱宗慶打擊樂團2023擊樂劇場《木蘭》正式啟售！

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2021至2022年之際，朱宗慶打擊樂團挑戰最多民眾出遊的跨年檔期，全臺三地演出10場擊樂劇場《木蘭》，場場滿座觀眾的如雷掌聲，此作品的經典度已不再言喻。2023年，朱宗慶打擊樂團將於2月9日起，再次演出擊樂劇場《木蘭》，進行團史上破天荒的僅隔一年再演，全是來自藝術總監朱宗慶的一個動念：「一定要讓更多觀眾，看到這麼精采的作品！」

表演藝術界的跨界結合，在經歷十多年的演進與努力追求，才成為觀眾為之震驚且感動的樣貌。然而，朱宗慶於36年前擘劃打擊樂團的發展時，就已經寫下了「擊樂劇場」這個名詞，做為文化歸屬的追求──這不但是臺灣首創，放眼世界，也見不到如此結合。因此，朱宗慶打擊樂團創團後的各種演出作品，都可見到劇場元素的適當加入，這也是朱宗慶為此願景鋪路。2010年，其他表藝團體尚在摸索如何融合各種領域時，朱宗慶打擊樂團已然推出了第一次的「擊樂劇場」，從此掀開打擊樂史的新篇章，這個展現歷史轉捩點的作品，正是《木蘭》。

▲2010年，朱宗慶打擊樂團就推出擊樂劇場《木蘭》，獨步全球
▲2010年，朱宗慶打擊樂團就推出擊樂劇場《木蘭》，獨步全球

13年來，朱宗慶打擊樂團推出過數次音樂劇場或跨界音樂會，但《木蘭》是唯一不斷重演的製作，而且每一次都更加精良與純熟。對於朱宗慶以及導演李小平來說，「永不知足、不怕艱難」是他們面對《木蘭》時的信念，這個想法也不只影響樂團團員，從最初就加入的幕後團隊：舞臺設計王孟超、燈光設計車克謙與多媒體設計王奕盛，也隨著每一次演出內容的更加精進，使用當下最新的劇場技術，重新打造各色細節，如此「每次都要做到最好」的精神，也影響了2022年加入的服裝設計林秉豪，重新為《木蘭》中的京劇演員與擊樂團員，設計了完整融合視覺感受的裝扮。從演出到設計的不斷突破，也讓每一次的重演，都能讓觀眾再度驚訝：這一次的演出，又比上次更加精采！

▲即便是沒有臺詞的士兵，也是《木蘭》演出的重要看點！
▲即便是沒有臺詞的士兵，也是《木蘭》演出的重要看點！

更難得的是，經歷了十數個寒暑演進，《木蘭》也已成為朱宗慶打擊樂團跨越世代的共同記憶。最年輕的二、三團成員們，在小時候看著《木蘭》的每一段演出，都以他們從未想像過的姿態，在舞臺上呈現打擊樂，留下不可抹滅的震撼，長大進入朱宗慶打擊樂團家族後，「登上《木蘭》舞臺」則成為年輕世代心中的目標。導演李小平回憶道，像是在〈叫陣〉段落中，團員們要全新學習「十八棍」等京劇技巧，由於這都不是音樂家習慣的肢體運作，常常練習完都是叫苦連天，不過新世代的打擊樂家，由於深知此段在舞臺上的驚人呈現，都把這些京劇演習當成自我挑戰：「即便他們要演出的是沒有臺詞的士兵或小木蘭，也是整場《木蘭》演出的重要看點！」

▲2023擊樂劇場《木蘭》已全面啟售
▲2023擊樂劇場《木蘭》已全面啟售

2023擊樂劇場《木蘭》，將在2023年的農曆年後，2月9日（四）起於臺北國家戲劇院連演五場，之後更會在高雄衛武營戲劇廳以及臺中國家歌劇院大劇院進行巡演，詳細演出資訊請洽朱宗慶打擊樂團官網。票券已正式啟售，11月27日前早鳥票8折，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活

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