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低音提琴被拒 法國國鐵引眾怒

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲臺北捷運今年開始試行乘客攜帶低音提琴搭車
▲臺北捷運今年開始試行乘客攜帶低音提琴搭車

【文/MUZIK】

法國國家鐵路公司（SNCF）持續禁止旅客攜帶諸如低音提琴等大型樂器搭車，引起音樂家社群的強烈抗議。

法鐵目前規定攜帶樂器的最大尺寸是130 × 90（公分），但低音提琴箱通常都有190公分長。2021年，一封由45000人聯名發表在《Le Monde 》上的公開信，描述了這些因為大件行李而遭拒載者面臨的種種困境。雖然如此，對樂器大小的限制依然存在，讓低音提琴手Sébastien Boisseau相當擔心，認為這對出行的低音提琴演奏者們造成很大的影響，弄得明明買了有效車票的他們，搭起車來卻像侵犯了別人的惡棍。要帶著古老、脆弱又昂貴的樂器趕音樂會，壓力已經很大，但買了法鐵的車票，更是讓人憂慮萬分。

Boisseau還舉出數個因為攜帶低音提琴搭車，而被罰款的實例：2021年10月，Sarah Murcia在巴黎—波爾多線上被罰50歐元，還被建議換工作；2022年6月，Stephen Harrison被迫下車；2022年9月， Leïla Soldevila的低音提琴被指「危害旅客安全」，遭罰150歐元。

他指出，這種做法也剝奪了音樂家們為氣候變遷出力、選擇大眾交通方式的權利，很多人因此只能開車，法鐵應該幫大家想想，而不是與他們對立。

法鐵官網則顯示，他們對行李箱、旅行袋、背包、推車、自行車、滑雪板（skis）的尺寸都沒有限制。該公司近期甚至把寵物搭車同行的票價降到7歐元，而且不限大小及旅程長短，讓Boisseau不禁指控，法鐵提供的是大眾服務，卻以歧視態度拒絕少數音樂家。

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