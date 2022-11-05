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古今相和 巴赫管風琴曲小集在英國「全本首演」

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

巴赫神秘、未完成的風琴曲小集（Orgelbüchlein，BWV599～644），問世超過300年後，日前由皇家管風琴家學院（Royal College of Organists，RCO）在英國執行了首次全本演出計劃「Bach and Friends: The Orgelbüchlein Completed」。

在巴赫原本的構想裡，這部曲集應該要有164首聖詠前奏曲，但他逐一給予標題以後，卻只譜了46曲。為了將其「補完」，該計劃總監William Whitehead從十多年前就開始委託John Rutter、Judith Bingham、Stephen Hough、Sally Beamish、Louis Andriessen、Daniel Kidane、Roxanna Panufnik、Nico Muhly等當代作曲家，挑戰「要是巴赫今日仍然在世，他會如何以風琴曲小集的風格來寫一首聖詠前奏曲」的壯舉，為之創作續篇。

所以RCO今年9月演出的版本之中，除了出自巴赫筆下經過重新編輯的古作，還包括118首橫跨歐洲當代不同風格的新作，根據巴赫擬訂的方向，共同集結為21世紀版的全本風琴曲小集，並以兩者互相搭配的9場音樂會完整呈現，藉此向他致上崇高的敬意。

Whitehead指出，風琴曲小集一直相當「誘人」，沒人知道巴赫到底為什麼只寫了1/4，但他為另外118曲訂好的標題，留給後世一個迷人的機會：如果我們委託當今最有趣的作曲家，以自己的方式、重新運用巴赫的技巧來回應這個挑戰，會怎麼樣呢？結果就是極簡、靈性、新複雜、序列、爵士等巴赫離世以降的各種創作風格，兼容並陳其中，卻又前後貫串，成為一整套令人驚豔的作品。

參與Bach and Friends: The Orgelbüchlein Completed計劃的作曲家達到118人，還有數十位贊助者，對這些委託創作提供支持。

參與演出的RCO區域總監Tom Bell表示，「眾籌」是該計劃引人注意的特質，除了RCO本身出資的7首，加上其它組織的貢獻，多達半數以上的委託都是由形形色色受到這個項目吸引、啟發的人個別提供資金：「這是一個出色的集體協作藝術，每位參與者都會為之深感自豪。」

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