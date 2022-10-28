帕帕諾離任倒數 胡薩將掌英國皇家歌劇院

【文/MUZIK】

英國皇家歌劇院（The Royal Opera House）宣布，將自2025年9月起，聘請現年41歲的指揮胡薩（Jakub Hrůša）接替帕帕諾（Antonio Pappano）擔任音樂總監，屆時在任長達22年的帕帕諾，也會成為該院史上服務最久的音樂總監。

胡薩接棒的第一個樂季，將與帕帕諾共同承擔職責，兩人都以特別客席指揮的身分與院方合作。

胡薩生於捷克、在布拉格表演藝術學院隨Jiří Bělohlávek等學習指揮，2016年出任德國班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）首席指揮至今，也是捷克愛樂、義大利國立聖切契利里亞管弦樂團（Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia）首席客座指揮。此前曾任2010及2012格萊德邦巡演（Glyndebourne on Tour）音樂總監，並領導過薩爾茲堡音樂節、維也納國立歌劇院、巴黎國立歌劇院、蘇黎士歌劇院、法蘭克福歌劇院的製作。

《Guardian》獨家披露，胡薩回憶，自己與皇家歌劇院的交集，始於2018年受邀指揮《卡門》：「當時我的孩子還很小，所以我帶著全家來到倫敦，我們都非常喜歡這裡，甚至兩、三次延長逗留的時間。不久之後，我們就發現，自己都住在倫敦了。」今年稍早，孩子開始上學，他則回到皇家歌劇院指揮《羅恩格林》——胡薩一面稱這場演出無疑是他人生中的大亮點，一面卻對自己那時已經成為該院最高職位候選人毫無所覺，只是覺得如果能固定在這裡工作多好？或許還要等四、五年才能再度受邀的話，不是很可惜嗎？

他認為，皇家歌劇院的特出之處，就在於臺上的演出，他在兩次合作的機會裡，看到整個排練過程是如何專注又順暢地進行，並帶來同樣美好的成果：「這是一個非常友善、開放的劇院。我覺得不只是我，每個人都能在此成長茁壯。我很樂於接下音樂總監的職務，對未來的合作感到非常興奮。」

上任之後，他允諾以最大努力繼續上演標準劇目，帕帕諾支持的義大利劇作仍會是節目的一部分，不過重心將稍有轉變：「我當然想要演出自己國家的音樂——我想做的是最好的歌劇音樂，其中有些來自捷克，所以我當然不會避開。」但他目前無法說明接棒的第一個樂季內容細節，只能透露揚納傑克、普羅高菲夫、布瑞頓會是主軸。此外，預計還會在2027-28樂季首次指揮全本《指環》。

除了經典之作，胡薩同樣重視當代音樂，強調當代歌劇的言說對象以及照亮我們此時此地的重要性。他不希望觀眾來到歌劇院欣賞頂級藝術時，感覺自己像是走進了展示過往的博物館；也不會只把眼光放在自己關注的作曲家上，而要透過團隊合議來委託創作。

皇家歌劇院總監Oliver Mears表示，他們期待看到胡薩與全球頂尖樂團合作的經驗，如何形塑他與皇家歌劇院管弦樂團的音樂。他的親切慷慨令人印象深刻、是一位真正的協作者，冷靜與專業皆備，正符該國、該院在這個充滿不確定性的時代所需。

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