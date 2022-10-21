不願背書 赫爾松劇院首席指揮傳遭俄軍槍決

【文/MUZIK】

據烏克蘭文化部發表的 聲明 指出，該國指揮Yuriy Kerpatenko竟因拒絕參加俄國在赫爾松占領區舉辦、宣揚「增進和平生活」的一場演出，在家中遭俄軍槍決。

這場10月1日的音樂會，原本有意邀請由Kerpatenko擔任首席指揮的Gileya室內樂團挑大樑，卻被斷然拒絕——實際上，身兼當地Mykola Kulish劇院首席指揮的他，直到今年5月，都一直在自己的Facebook頁面上貼文反抗，不在赫爾松的家人則於9月與他失聯。

烏克蘭赫爾松地區檢察署已經以違反戰爭法及蓄意謀殺等罪名，開始對此案正式調查。

消息一出，很快招致藝術家們的譴責。生於烏克蘭的芬蘭指揮Dalia Stasevska認為，俄國慣以「不服從就沒命」的方式對待藝術家，其歷史已持續數百年之久，他看著太多俄國同儕對戰事噤聲：「這會成為俄國音樂家，特別是在海外生活及工作的，終於起身對抗俄國政權在烏作為的時刻嗎？」

作家出身的烏克蘭戰爭罪行調查員Victoria Amelina則指出，俄國政權正在追補活動者、記者、藝術家、社群領袖和任何準備抗拒占領的人：「就算了解歷史與當前情勢，我們也不能、更不應該習慣於聽聞一位聰明、勇敢、有天賦者，只因身為烏克蘭人而遭到暴力謀殺。」

他回顧：Kerpatenko所在的劇院，正是以1937年11月3日遭處決、1956年才獲平反的烏克蘭劇作家Mykola Kulish命名，而如今，Kerpatenko又於2022年10月在家被害。

捷克愛樂音樂總監、聖彼得堡出身的指揮Semyon Bychkov稱此事是貨真價實的大屠殺。

《Death and the Penguin》作者 Andrey Kurkov稱，烏克蘭被殺掉的藝術家又添了一人，他愈來愈覺得俄羅斯不只是要占領烏克蘭的土地，還在用力摧毀烏克蘭人的認同。

開戰之初即參軍的烏克蘭作家Oleksandr Mykhed認為，俄國正試著在占領的土地上重建蘇聯，這是不太可能達成的：「蘇聯的政策關鍵之一就是摧毀受制國的文化，謀殺文化名人、肅清圖書館、禁用當地語言。現代的占領者完全遵照這些策略進行，毀滅文化、運動、教育，當我們恢復國土之時，還會知道更多這樣的恐怖故事、關於毀滅和英勇抵抗的故事。」

烏克蘭國立歌劇院首席舞臺監督Anatoliy Solovianenko則指此事為絕對的恐怖：「不論他是個醫生、是個工人，或是一位藝術家，都沒有差別——他都是一個人，而他拒絕服從。」

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