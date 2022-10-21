更環保的黑膠唱片 從原料開始

【文/MUZIK】

黑膠復興的浪潮，已讓黑膠唱片的需求量攀上30年來的高峰，然而大部分工廠的製片方式，仍與1980年代無異。

不過荷蘭企業Green Vinyl Records藉著替換原料、讓黑膠片不再用所謂的「黑膠」（vinyl，學名乙烯）製作，提供了比較利於環境永續，但也相對昂貴的新選擇

該公司所有人Harm Theunisse相信，這會成為業界的新指標。此前七年，他們的研究團隊致力發展新款大型壓片機，相較於傳統製程，除了可以實時監控、節約九成能源，還能讓產量增加四成——不但快速，而且對地球更好——其中關鍵在於，他們不用對環境衝擊很大、難以回收的聚氯乙烯（polyvinyl chloride，PVC），而改用比較耐久又容易回收的聚對苯二甲酸（polyethylene terephthalate，PET）。

Theunisse表示，這是為了想讓後代聽黑膠片時，不用擔心造成環境問題：「為了孩子們，我們的世界正在暖化。」

Keele大學資深環境永續講師Sharon George指出，為唱片尋找替代材料的難題，一向在於如何既能維持塑料的硬度與耐用性、又不犧牲原本的音質：「Green Vinyl Records的方法，真的邁出了正確的一步。我們必須停止顧慮收銀機抽屜的支出，轉而思考這個星球與我們的健康為此付出多少代價。」

目前全球黑膠片的年需求量約為7億張，COVID-19流行期間的實體銷售增加與隨其而來的供應鏈問題相乘，讓現有產能難以消化，連大工廠都不得不拒絕接單——位於阿姆斯特丹附近Haarlem的黑膠壓片廠Record Industry首席執行官Ton Vermeulen就說：「拿到大量訂單是很好，但人們總是超訂或短訂。當他們發行新專輯時，訂了1000片，拿到片子時，真正需要的量卻已經增加到了1500片。」他只能告訴沮喪的顧客們，也就是把專輯計劃與演出行程安排在發片日期附近的藝人與唱片公司：要等——即便對方願意不計代價、出更多錢，也一樣行不通。

Record Industry的壓片事業始於1957年，並以使用33部精心維護、傳承下來的壓片機為傲，機器一天運轉17小時、做出5萬張PVC唱片，大多都是供應Sony、Universal、Warner三大廠牌的產品，彼此的商業往來已經維持了數十年。

這家公司也有試著從資源回收、投資太陽能等面向「做環保」，但製片本身的問題，就沒那麼簡單。因為塑膠材料的分子特性，對音質的影響甚鉅，壓片廠通常避免使用純度不夠的原料。Vermeulen曾接到用回收海洋塑膠垃圾壓片的要求：「對，我們可以試試看，壓出來的東西看起來可能也是張唱片，但如果想要它聽起來也跟一般唱片一樣好，那就有困難了。」

Green Vinyl Records計劃開始之初，Vermeulen便參與其中，但他對花費有所疑慮：「這是未知的面向，其成本包括高額投資，因為新機器比傳統壓片機要貴多了。我不是說新技術沒有生存的空間，但我懷疑各家公司是否願意採用。」

不過現在看來，有人敢於冒險：Tom Odell的新專輯，就選在Green Vinyl Records壓製；Harm Theunisse也與Warner簽下了第一筆訂單。

企業當然知道初始成本較高，但他們估計大約18個月就能回本。

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